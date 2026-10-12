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美國國家公園

​​​蘇于箏（加州，學園雙語學校）
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AI摘要

文章摘要整理：

作者暑假與家人走訪美國7州的7個國家公園，欣賞黃石、惡地與拉什莫爾山等自然與歷史景觀，並以少年巡護手冊和徽章留下回憶。

今年暑假，我跟家人開車經過美國七個州，參觀七個有名的國家公園。

首先，我和家人到懷俄明州的「黃石國家公園」。在黃石國家公園，我們欣賞了很多不同的景色，我們看見彩色的間歇泉，每十三分鐘左右會噴發一次，還有很多野生動物。我做了公園裡的少年巡護手冊交給員工，然後要立下誓言才可以拿到徽章。

「魔鬼塔國家紀念區」是我們第二個造訪的地方。它的特點是一座獨立的紅色的火山，像一個反過來的紅絲絨蛋糕的形狀。我學到魔鬼塔是一個的神聖的地方。

「惡地國家公園」在南達科他州，是我們去的第三個國家公園。惡地國家公園是一片紅色、橙色，和白色的峽谷。我們看見很多草原犬鼠，也被稱為「佩里狗」，當我靠近牠們的時候，有些佩里狗會在牠們的洞口看著我們，有些則會跑進牠們的洞裡。我們開進漂亮山谷的時候，我感到很溫暖和驚訝，因為顏色很亮。

今年七月四日是美國的兩百五十年生日，所以在「拉什莫爾山國家紀念公園」的人很多。拉什莫爾山國家公園是一座山，山壁上刻有四位美國總統的頭像，所以它也被稱作「美國總統山」。那天夜晚有燈光在四個總統像頭上，一位員工上台講述拉什莫爾山和美國的歷史，當那位員工說完話之後，我們大家一起唱美國的國歌，然後打開頭像的燈。

我們也去了「寶石洞國家公園」、「卡斯特州立公園」、「大提頓國家公園」，每個我去過的國家公園，我都會做少年巡護手冊，我可以收到徽章，我也在我去過的地方收集郵票。

跟家人一起去不同的州立國家公園，讓我有了一個很快樂的暑假。我欣賞了美國的自然之美，收集徽章作為特別的紀念品，還有用錢買不到的——我做了專屬於自己的國家公園集郵書。

精華 FAQ

  • 作者與家人開車經過美國7個州，參觀7個有名的國家公園，行程包含黃石、魔鬼塔、惡地、拉什莫爾山、寶石洞、卡斯特州立公園與大提頓，兼具自然景觀、動物觀察與文化體驗。

  • 黃石有彩色間歇泉、野生動物，以及少年巡護手冊與徽章活動；惡地則以紅、橙、白色峽谷和草原犬鼠著稱，作者看見牠們出沒洞口，對亮麗地景感到溫暖又驚訝。

  • 作者在每個去過的公園完成少年巡護手冊，收集徽章與郵票，最後做出專屬自己的國家公園集郵書。這趟旅行讓他感受到美國自然之美，也留下了很快樂的暑假回憶。

南達科他州 懷俄明州

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