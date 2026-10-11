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假如我是一位老師

喬多美（加州，學園雙語學校）
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AI摘要

文章摘要整理：

兩位學生分別想成為英文老師與科學老師，並提出教室規則、合作學習與誠實守禮的重要性，也都引用孔子理念來幫助學生成長。

假如我是一位老師，我會要當一位英文老師。我很喜歡寫英文故事和讀英文書，像「哈利波特」和「保姆俱樂部」，這兩套書是我最喜歡的兩個系列。我也很喜歡與「美國革命」和「第一批移民者」相關的書。

假如我是一位老師，我會告訴大家：不要跟同學說不好的話，那會讓人很傷心。我也要告訴大家我們的教室規則，例如：必須自行清理用過的物品，以及在教室裡不要跑。我認為這個兩個規則很重要。

孔子說：「己所不欲，勿施於人。」自己不喜歡的東西不要給別人，所以在我的教室，有些同學不要他們的鉛筆，他們不應該給別人。還有不要撒謊，因為撒謊會讓人困惑、生氣，讓別人不再相信你。

假如我是一位老師，我要教我的同學很多東西，我希望幫助我的學生成為一個好公民，好學生有一個很好的未來。

黃星翰（加州，學園雙語學校）

假如我是一位老師，我想當科學老師，因為我喜歡做科學實驗、喜歡學新的東西，也樂於幫助同學學新的東西。

我會把需要幫忙的學生跟比較會的學生分在一組，所以他們可以互相幫忙。我們每次做一個新的實驗，每個人會有一個不一樣的夥伴，所以他們可以聽聽別人的想法。

假如我是一位老師，如果我的學生表現很好，我會有小禮物送給他們。

假如我是一位老師，我的學生不能放棄做到一半的實驗或功課。我的學生要認真做事，不然我會叫他們重新做。在教室裡，老師說話的時候，他們不應該講話。同學們也不可說人壞話，傷害感情。

孔子是一個非常好的老師，我希望學生學孔子的思想，我也要用孔子的理念教我的學生。

精華 FAQ

  • 第一位作者最想當英文老師，因為她很喜歡寫英文故事，也喜歡讀英文書，像《哈利波特》和《保姆俱樂部》，還對美國革命和第一批移民者相關讀物很有興趣。

  • 第二位作者想當科學老師，因為她喜歡做科學實驗，也樂於學新知識和幫助同學。她會把程度不同的學生分組，讓大家互相幫忙，並在每次新實驗時更換夥伴。

  • 兩篇文章都強調不要說壞話、不要撒謊、要尊重他人，並遵守教室規則，例如自己清理物品、上課不跑動、老師說話時不要插話，還引用孔子思想教學生做個好公民。

哈利波特 移民 加州

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