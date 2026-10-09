AI摘要 文章摘要整理： 小貓頭鷹阿圓在夜晚遇見替星星送信的貓頭鷹奶奶，聽懂願望會化作星光，也鼓起勇氣說出想學會穩穩飛翔的心願。

森林深處有幾棵老樹，一棵比一棵還要高，一棵又比一棵怪。有棵樹的樹幹上有個小洞，住著一隻剛學會飛的小貓頭鷹，大家都叫他「阿圓」，因為他的眼睛圓得像兩顆黃銅色的鈕釦。他還不太會飛遠，每次撲了幾下翅膀就得停在樹枝上喘氣，弟弟妹妹都笑他是個「膽小鬼貓頭鷹」。

那天晚上，月亮又大又亮，靜靜地掛在天邊，星星也比平常多了好多，多到阿圓數著數著就數丟了。

就在這個時候，他看見了天空中有個巨大的影子緩緩飛過來——是森林裡的傳說，貓頭鷹奶奶。

貓頭鷹奶奶的翅膀又寬又暖，尾巴上還有像火焰一樣的橘黃色羽毛，聽說她每年這個時候都會飛過整片森林，去很遠很地方送一封信。阿圓從樹洞裡探出頭，小小聲地問：「奶奶，你要送信給誰呀？」

貓頭鷹奶奶停在阿圓那棵樹的旁邊，笑咪咪地說：「我要送信給星星呀。」阿圓愣住了，星星那麼遠，怎麼寄信？奶奶說，其實不是用嘴巴叼著信飛上去的，而是每年秋天，森林裡所有的動物都會把心裡的願望，悄悄地說出來，這些願望會變成一點點的光，飄呀飄地飄到天上，變成星星的一部分。她今晚出來，就是要帶著滿滿一口袋的願望，飛到森林的最高處，把它們輕輕放出去。

阿圓聽得眼睛更圓了，他問可不可以跟去看看。奶奶點點頭說：「可以呀，不過要先想好自己的願望才行，不然飛到最高的地方，卻兩手空空，那多可惜。」阿圓想了想，小聲說：「我希望自己趕快學會飛得跟奶奶一樣穩，這樣以後就可以陪弟弟妹妹在森林裡到處玩玩，不用每次都只能待在樹洞裡看別人飛。」

奶奶聽了很開心，說這是一個很溫柔的願望，值得變成一顆特別亮的星星。她拍拍阿圓的頭說：「飛得穩不穩不是重點，敢不敢飛出去才是」，像今天晚上這樣，阿圓不就已經可以飛出樹洞了嗎？