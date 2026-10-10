AI摘要 文章摘要整理： 文章描寫秋天來臨後，公園景色變美、氣溫變涼，一家人在秋風中遊玩、散步，最後回家享用熱湯與炒飯，感受溫暖又愉快的秋日時光。

秋天到了，天氣涼快不冷不熱，好多小朋友在公園裡玩。

我跟妹妹、弟弟也去公園。公園裡很漂亮，樹變成了黃色、棕色、橙色和紅色，有好多樹葉在地上，也有好多松鼠玩樹葉。我跟妹妹打羽毛球，弟弟跟他的朋友玩捉迷藏。弟弟在樹後面藏，他的朋友在桌子下面藏，我和妹妹一起笑，可是弟弟沒藏好，很快就被找到了。

秋天的公園有很多小夥伴，我們玩得很開心，都捨不得回家了。我們走的時候，一片樹葉掉在弟弟的頭上，他以為是一隻蟲子，所以嚇得大叫。

到家以後，媽媽問我外面冷不冷？我說秋天一點微風很舒服。媽媽給我們做好喝的雞湯也做了炒飯，在這麼舒服的天氣喝湯很舒服，我和弟弟妹妹吃得很滿足。今天玩的很開心，明天也想再去玩！

陳少冰（紐約，人力中心中文學校）

秋天到了，天氣終於變涼，不像夏天那麼熱。公園裡也沒有夏天那麼多人，變得安靜一些；地上的灑水器也不再噴水。

秋天的樹特別漂亮，樹上的葉子慢慢從綠色變成紅色、橙色、黃色和棕色。一天一天，都有一些葉子從樹上飄下來，落在地上和路上。過了幾天，地上的葉子慢慢變乾、變脆，踩到的時候，會聽到「沙沙」的聲音。

秋天的公園雖然沒有夏天那麼熱鬧，但是有一種安靜的美。我喜歡在涼涼的秋風裡散步，看著五顏六色的樹葉慢慢落下來。