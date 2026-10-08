AI摘要 文章摘要整理： 作者首次參加世界武術公開賽，在加州完成賽前準備後，於太極和長穗劍比賽中奪下2枚金牌，也在整個賽程中與隊友共同努力、互相加油。

九月初，我參加了世界武術公開賽。這是我第一次參加武術比賽，整個比賽過程緊張又興奮，給我留下了非常深刻的印象。

比賽前一天，我和媽媽以及一位隊友一起坐飛機飛往加州 。到飯店放了行李，我們馬上趕到聖克拉拉會議中心和其他隊友會合，隨後開始練習，為第二天的比賽做準備。

第二天，正式比賽開始前舉行了一個簡短的開幕式。我們武術學校的學員排成一隊入場。因為我是隊裡年齡最小的，所以排在最前面，還舉著一塊寫有「美國武術中心」的牌子。

開幕式結束，正式比賽開始了。比賽大廳分成了幾個比賽場地。我首先參加的是太極比賽。到了比賽場地後，我等了很長時間才上台。剛開始，我非常緊張，但是打著打著，我慢慢放鬆下來，動作也愈來愈流暢。那場比賽我獲得很高的分數，第一枚金牌就這樣到手了！

接著，我又趕到另一個場地參加長穗劍比賽。我覺得對手非常厲害，心裡有些緊張。沒想到比賽中她忘記了自己的套路，我也因此幸運地獲得了第二枚金牌。

就這樣，我的比賽結束了。第一次參加武術比賽，我竟然獲得了兩枚金牌，心裡特別開心。接下來，我就可以和隊友們一起為其他參賽的隊友加油了。我們從一個場地飛奔到另一個場地，不停地為隊友高喊「加油」，既忙碌又興奮，一直忙到晚上十點。

晚上十點以後，總決賽開始了。我和隊友們繼續為參加總決賽的隊友助威，等比賽全部結束時，已經是下半夜了。

第三天我們又早早起床，趕到比賽場地給隊友拍照、加油。等所有比賽都結束後，我們還興奮地和隊友們一起玩遊戲，直到累了才回房間休息。

比賽結束後，我們坐飛機回家。巧的是，我和許多隊友又乘坐同一班飛機回波特蘭。一路上，我們開心地聊天、玩遊戲，整個旅程充滿了歡聲笑語。

這是我第一次參加武術比賽。雖然比賽很辛苦，也讓我經歷了緊張和壓力，但更多的是快樂、興奮和收穫。這次比賽不僅讓我獲得了兩枚金牌，也讓我感受到了和隊友們一起訓練、比賽、加油的快樂，給我留下了難忘的回憶。