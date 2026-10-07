母雞找跑得快的狗／《雞舍裡的故事》系列之三

AI摘要 文章摘要整理： 母雞們第二天繼續找狗，先排除貪吃膽小者，最後在土墩上選出大黑狗與機靈的哈巴狗，一起趕回家處理被浣熊咬傷的雞。

第二天，母雞們繼續去找狗。

去了不少地方，找不到中意的狗。有的嘴饞，一股勁兒問一天能吃多少肉骨頭；有的膽小，生怕被浣熊抓破了臉。

後來，她們來到一個土墩上，那裡有許多狗。有的互相追著尾巴跑，有的在滾草地，還有的在比賽跳溝。

蘆花雞走近他們，拍了拍翅膀：「你們都聽著：有兩隻浣熊咬傷了兩隻雞，誰敢去殺了他們兩個？」狗群聽了，頓時興奮起來，爭著要去。

三黃雞也拍了拍翅膀：「我們已經找到一隻力氣大的狗，還要再找一隻跑得快的狗。」聰明的狗立刻排起隊來，跑不快的狗讓在旁邊觀看。

只聽蘆花雞一聲口令，排在隊伍裡的狗就一個勁兒往前奔。奔在最前面的，是一隻瘦瘦的大黑狗，他四條腿飛快地擺動，轉眼就把其他狗遠遠甩在了後面。一旁觀看的狗都搖起尾巴，汪汪叫著。

母雞們都向大黑狗揚起了翅膀，大黑狗興奮地奔向蘆花雞。誰也沒有料到，一身捲毛的哈巴狗「呼叱呼叱」跟了上來。

蘆花雞撐起翅膀擋住了他：「你長得還沒有我高呢，不怕浣熊一口吃了你？」哈巴狗從蘆花雞的翅膀下鑽了出來，圓圓的眼睛像黑珍珠：「別看我長得小，我可機靈著呢！」蘆花雞不屑地哼了一聲。

哈巴狗又想出了主意：「那我來當你們的啦啦隊長！」三黃雞喜歡哈巴狗，張開翅膀摟住了他：「歡迎你，啦啦隊長！」

哈巴狗樂了，緊緊跟上大黑狗。走著走著，街對面出現了一家小飯店，小飯店裡走出一個人，正朝他們揮手。

大黑狗見那人拿著一根肉骨頭，忙搖起尾巴回應。哈巴狗趕緊叫住他：「別理他，那是小飯店老闆，小氣鬼！」大黑狗捨不得那根肉骨頭：「你怎麼知道他是小氣鬼？」

哈巴狗笑了：「我認識他，那根肉骨頭是給我的，不是給你的。」蘆花雞也笑了：「別稀罕那根肉骨頭，我們家裡多著呢！」三黃雞拍了拍翅膀：「別磨蹭了，家裡的事要緊！」

他們趕到家裡，大黃狗剛從動物園回來。大黑狗和哈巴狗見到大黃狗，高興極了。母雞們忙拿出肉骨頭，哈巴狗只挑小的啃，大的讓給大黃狗和大黑狗。（待續）