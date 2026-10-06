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我所期待的美國

李淑瑩（紐約華僑學校）
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以作者對25年後美國的想像為主軸，描繪服裝、食物、電子產品、建築與交通的未來變化，同時強調人際連結與未來不可預測的本質。

我對二十五年後的美國的想像包括全新的服裝、食品、電子產品、興趣、建築和交通方式。這些變化將帶來許多新的靈感，開啟美國歷史的新篇章。

新服裝將成為美國未來的重要組成部分，人們或許不再穿T恤，而是穿上印有壓力球圖案的毛衣；人們可能不再穿運動鞋，而是穿著枕頭。如果機器人接管學校，有些學校可能會採用不同的校服。

未來還將出現各種各樣的新奇食物，例如冷凍冰淇淋，它將果凍與冰淇淋混合在一起。未來的吐司配上果醬，或許會變成煎餅和鬆餅配果凍。椒鹽捲餅會變成甜的，巧克力也會變成葡萄風味。在科學家和機器人的幫助下，食物將變得更加未來化。

二十五年後，iPhone 40、三星Galaxy S50 或許問世，任天堂Switch、PlayStation和Xbox也可能更先進，甚至可能還會出現新型態遊戲機。

未來人們的興趣與愛好也會有所不同，例如更多地使用電子設備，整天盯著螢幕。書籍或許會從紙本轉移到手機或筆記型電腦，著色頁可以變成數位藝術，而戶外活動則被螢幕取代。

在我看來，未來的建築將截然不同。屆時將出現蔬果種植屋，螺旋狀的建築會旋轉、扭曲，變形為各種形狀。建築物將透過隧道相互連接，形成複雜的圖形。基於目前的建築風格，未來的建築物將更高，並且借助新技術更容易建造。

最後一個，也是至關重要的部分是交通運輸。我想像未來會出現色彩繽紛、造型獨特的飛行噴射汽車。還將出現一種名為「天際線」（Skyliner）的交通工具，可以橫跨整個國家，沿途停靠多個站點，通往不同目的地。汽車將使用太陽能電池板代替汽油，從而減少化石燃料的燃燒。

儘管未來許多事物都會改變，但仍有一些事物會保持不變，例如我們與父母、朋友和老師之間的連結。身處一個充滿變化和新一代的世界，每個人都將走上與過去設想不同的道路。每個人都需要記住一點：未來是不可預測的。

精華 FAQ

  • 作者認為25年後的美國會在服裝、食品、電子產品、興趣、建築與交通全面改變，像是新服飾、新食物與更先進的科技產品，讓社會進入全新的篇章。

  • 文章提到色彩繽紛的飛行噴射汽車，以及名為Skyliner的長途交通工具，還有使用太陽能電池板取代汽油的汽車，顯示未來交通更環保也更具科技感。

  • 作者認為即使未來科技與生活方式大幅改變，與父母、朋友和老師之間的連結仍會存在，並提醒人們未來充滿不確定性，必須接受它無法完全預測。

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