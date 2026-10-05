AI摘要 文章摘要整理： 故事以童話方式想像天空換色與裂開的秘密，描述小麻雀誤扯拉鍊後，眾鳥合力縫補天空，讓世界恢復正常並留下美麗痕跡。

你一定很好奇，天空是怎麼換顏色的？

其實，天空是一件會變魔術的大禮服，早晨是粉嫩的藍洋裝，傍晚換上橘子醬般的蓬蓬裙，到了晚上，啪！瞬間變成鑽滿鑽石的黑色晚禮服。

天空換禮服的秘密，全靠一條藏在雲朵深處的透明大拉鍊。掌管拉鍊的雲爺爺總是警告大家：「這是最高機密！要是誰敢亂拉，世界就大亂啦！」

這天，雲爺爺剪裁夕陽時，一不小心露出了拉鍊頭。偏偏好奇心比大象還大的小麻雀「唧唧」，以為那是好吃的餅乾，一口咬住用力一扯⋯⋯「撕拉！」原本好端端的天空，瞬間被扯開一道大裂縫，裡面藏著的秘密全都一股腦兒掉出來。

粉紅雲朵鮮奶油黏了松鼠滿手都是，無色星星糖粉像大雪般撒了小熊滿頭，連還沒織完的半條彩虹，也像落單的毛線「啪」地掛在樹枝上。

更可怕的是，太陽公公半個屁股竟從裂縫「咕溜」滑出，還跟剛醒來、正準備上班的月亮阿姨撞著正著。

「我的老天啊！」雲爺爺嚇得白鬍子全豎起來，趕緊掏出流星大別針扣住裂縫，總算暫時勾住太陽公公。

「小麻雀，快！」雲爺爺擦著汗：「用力往上拉！」

唧唧趕緊叼住拉鍊頭拚命往上拽，眼看快拉上了，偏偏最後一節拉鍊卡得死死的。唧唧使出全身力氣，猛地一扯，金色的拉鍊頭竟斷成兩半，摔落在地上。

「這下完蛋了，拉鍊壞掉，天空再也拉不起來了！」雲爺爺著急得跳腳。這時，唧唧忽然瞥見雲爺爺口袋的線頭，靈機一動：「拉鍊壞了，可以用縫的啊！」

「啾啾啾！大家快來幫天空縫破洞！」一呼百應，成百上千的小麻雀從各處飛來。雲爺爺趕緊抓出一大把柔軟的「晨霧棉花線」分給大家。麻雀們立刻忙起了針線活，叼著雲線在裂縫間「嗖嗖嗖」地穿過來，「唰唰唰」地繞過去。

地上的小動物也跟著大喊：「加油！加油！」不一會兒，天空的破洞就被小麻雀紮紮實實地縫好啦！

太陽公公總算順利下班，天空也換上鑽石般的黑色晚禮服，優雅亮起漫天星光。唧唧紅著臉道歉：「對不起，我差點把天空弄壞了。」雲爺爺笑著說：「看在你們把天空縫得這麼漂亮的份上，原諒你啦！」

第二天下午，小熊坐在草地仰望天空：「媽媽你看，天空有一條長長的、白白的絲帶耶！」熊媽媽抬頭看：「傻孩子，那是飛機留下的飛機雲呀。」

不過，現在你已經知道了，那才不是飛機雲，是小麻雀和雲爺爺縫天空時，留下的漂亮針腳呀！