前陣子，榮榮來我家玩。榮榮的爸爸和我的爸爸是大學同學，榮榮今年三歲，趁著暑假，爸爸特意邀請他們一家從舊金山 來到波特蘭遊玩。

聽到門鈴響，我們全家都來到門口迎接客人，只有爸爸沒有出來，因為他正在廚房忙著烤牛排 ，準備歡迎客人。

榮榮剛開始還有點害羞，一直抱著他爸爸的腿，不肯進門。我滾過去一顆沙灘皮球給他，他馬上把球滾了回來。我接著問他：「你是坐什麼來的？」他回答：「坐飛機！」我便告訴他我會做飛機，這引起了榮榮的好奇心，「等你進來以後，我再告訴你。」聽了我的話，他終於走進了家門。

我拿出一張紙，折成了一架紙飛機。榮榮看了以後覺得很奇怪，說：「我坐的飛機很大，這麼小的飛機我都坐不進去。我坐的飛機可以坐很多人呢！」我笑著說：「這架飛機不能坐人，也不能從你家飛到我家，但是它也能飛起來。」說完，我輕輕一扔，紙飛機真的飛了起來，在屋子裡飛來飛去，最後穩穩地落在了地板上。

榮榮特別喜歡這架紙飛機，他拿著飛機扔來扔去，追著飛機跑。我們玩了一會兒飛機，又開始玩球。

我們把球踢來踢去。有一次，我故意把球踢得很高，結果球落到了榮榮的身後。他找了好長時間，也沒有找到。我提醒他說：「看看你的後面！」他轉過身，這才發現球就在身後。

榮榮也想把球扔得很遠，可是他把球高高舉過頭頂，使勁一扔，球卻沒有飛多遠，而是掉在了他的身邊。

我和我家的小來客榮榮玩得特別開心，到了他們要離開的時候，我還有點捨不得。就在他們準備出門的時候，我突然想起了什麼，大喊一聲：「等一下！」我轉身跑回去，撿起那架紙飛機，遞給榮榮：「榮榮，送給你！」

榮榮接過紙飛機，臉上露出了開心的笑容。