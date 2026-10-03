我叫李金德 ，今天我要跟大家介紹我的寵物 。你有養寵物嗎？我有寵物，而且我有兩隻！

想知道牠們是什麼嗎？牠們是兩隻小鸚鵡，名字分別叫Mango和Ramune。我從去年開始養牠們。

我們先養了Mango，後來才養Ramune。剛開始養Mango的時候，我們以為牠是男生。可是你猜怎麼了？我們最近才發現，Mango其實是女生！連寵物店的工作人員都不知道牠是女生呢！現在Ramune正在啄牠們的巢，所以我想牠們可能快要生寶寶了，我非常期待。

接著 我還要告訴你們一件很好笑的事。我們剛養Mango的時候，幫牠買了一個鳥巢。可是牠不知道怎麼使用它，你們猜牠做了什麼？牠竟然把鳥巢當成了廁所！是太好笑了。

我的小鸚鵡們也很聰明。有時候，我會讓牠們飛出籠子，在外面飛來飛去。

現在，讓我告訴你們我是怎麼照顧牠們的。首先，我每天都會換牠們的飼料和水。我給牠們吃鳥飼料，有時候也會給牠們一種特別的零食，叫做小米穗。我們用自來水給牠們喝。

接下來，我每兩個星期會更換一次鳥籠底部的墊紙。如果Mango和Ramune生了寶寶，我會幫忙照顧牠們。我想教牠們學習新的東西，讓牠們也變得很聰明。

你們可能會想問：「金德，你為什麼要養小鸚鵡呢？」在養牠們之前，我曾經養過一隻Bishop的狗狗，還有一隻叫Angel的兔子。不過，我想先試著照顧比較小的寵物，再養比較大的寵物。

現在，讓我告訴你們我是怎麼得到這兩隻小鸚鵡的。是我媽媽幫我買的，我很謝謝媽媽！

我很愛我的小鸚鵡，因為牠們可愛、搞笑又聰明。牠們總是讓我很開心，就算牠們把鳥巢當成廁所也是一樣。

我真的很高興能養Mango和Ramune。我好期待牠們接下來還會做出什麼有趣的事情。以上就是我最棒的小鸚鵡朋友的故事！