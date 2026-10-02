暑假時，我參加了Konichiwa夏令營，這是一個學習日本 文化的夏令營。

我本來沒有打算參加這個夏令營，但因為我最想參加的攝影夏令營已經額滿，後來，我想起有一次路過這個夏令營的教室，看見學員們正在做日本料理，還聽說夏令營有去日本超市購物的活動，於是抱著試試看的態度參加了。沒想到，它竟然成為我參加過的最好玩的夏令營之一。

夏令營第一天，Ronna老師告訴我們夏令營的內容，包括學做日本料理、製作手工藝和學日語，第三天還會去日本超市購物。就這樣，我開始了愉快的Konichiwa夏令營。

在日本料理課上，第一天我們學做了味噌湯和握壽司。第二天，我們做了涼拌黃瓜。涼拌黃瓜聽起來很像中國菜，不過我們使用的是日本調味料，所以吃起來還是不太一樣。

接下來就是我最期待的日本超市購物了！我幫弟弟買了一包他愛吃的糖果，給自己買了一些零食，幫姥姥和李爺爺買了一罐撒在米飯上的香鬆，還給弟弟妹妹買了兒童筷子。買完東西以後，我們去了隔壁的拉麵店吃午飯。

夏令營結束時，爸爸來接我和弟弟。在車上，我想把買給弟弟的糖果送給他，卻發現糖果被我留在教室了。弟弟說：「沒關係，明天早上再來拿吧。」

第二天一早，平時總是要求媽媽把我們送到教室門口的弟弟，突然一反常態地說：「媽媽，你不用送我們了！」媽媽覺得很奇怪，很快就猜到了我們可能有什麼「小秘密」。她不想讓我們在夏令營裡吃太多糖果，於是把糖果拿回家，藏了起來。

回到家，媽媽還笑著說：「如果你把這件事寫進作文裡，我看到以後，說不定就會想起那些糖，把它們拿出來給你們吃。否則，我可能就忘記了！」

聽了媽媽的話，我覺得她說得很有道理，所以我就把這件事情寫進了作文裡，希望媽媽看完以後，真的能想起那些糖果。

愉快的Konichiwa夏令營結束了。最後一天，我對老師說：「我很喜歡你的夏令營，但明年我就十二歲了，可能不能來了。」老師卻說：「你想來就可以來，我不介意的。」太好了，我一定會再來！