「關心人」是什麼？我認為，在感受方面，被關心的人會領受溫暖的感覺，付出關心的人會真誠付出。在發生事物方面，有人心情低落的時候，另一個敏銳的人會主動關心，例如說：你還好嗎？需要幫忙嗎？關心人是建立健康人際關係的一條路，也是社交中良好的互動。

我們都喜歡被關心，但你有沒有想過先主動關心旁人呢？記得有一次我邀約一個朋友參加聖誕晚會，活動當天她送了我小禮物和小卡片，我感受到她對我的真誠。過了幾天，我也回禮了一張卡片跟一個小禮物，我發現她露出喜出望外的神情，就像收到我當時邀請她參加聖誕活動的興奮。以上是我們互相表達關心和關懷。

「愛人者，人恆愛之；助人者，人恆助之。」當我去關心人時，不只是傳達了溫暖給他人，也是把一些火光帶進自己心中，照亮自己。以上的描述我也親自經歷過，證實「關心人」是一個雙贏的行動，我們如果把握機會關心周圍的人，自己一定會有非凡的收穫！

關心人從自己開始吧！不論是生活中的問候、探訪安養院的長輩或孤兒院的小朋友，或是樂捐給助人的機構，都是可以做到的「關心」。而在關心當中，可以使我們結出仁愛、喜樂、和平、良善、恩慈、溫柔的好果子。邀請所有人都成為敏銳關心周圍的人吧！