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談關心人

江習樂（台灣）
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「關心人」是什麼？我認為，在感受方面，被關心的人會領受溫暖的感覺，付出關心的人會真誠付出。在發生事物方面，有人心情低落的時候，另一個敏銳的人會主動關心，例如說：你還好嗎？需要幫忙嗎？關心人是建立健康人際關係的一條路，也是社交中良好的互動。

我們都喜歡被關心，但你有沒有想過先主動關心旁人呢？記得有一次我邀約一個朋友參加聖誕晚會，活動當天她送了我小禮物和小卡片，我感受到她對我的真誠。過了幾天，我也回禮了一張卡片跟一個小禮物，我發現她露出喜出望外的神情，就像收到我當時邀請她參加聖誕活動的興奮。以上是我們互相表達關心和關懷。

「愛人者，人恆愛之；助人者，人恆助之。」當我去關心人時，不只是傳達了溫暖給他人，也是把一些火光帶進自己心中，照亮自己。以上的描述我也親自經歷過，證實「關心人」是一個雙贏的行動，我們如果把握機會關心周圍的人，自己一定會有非凡的收穫！

關心人從自己開始吧！不論是生活中的問候、探訪安養院的長輩或孤兒院的小朋友，或是樂捐給助人的機構，都是可以做到的「關心」。而在關心當中，可以使我們結出仁愛、喜樂、和平、良善、恩慈、溫柔的好果子。邀請所有人都成為敏銳關心周圍的人吧！

精華 FAQ

  • 作者認為，關心人不只是口頭問候，而是以真誠行動讓對方感到溫暖；被關心的人會被安慰，付出關心的人也會在互動中體會善意與成長。

  • 文章提到主動問候心情低落的人、邀請朋友參加活動、回送卡片與小禮物，以及探訪安養院長輩、關懷孤兒院孩子或捐助機構，都是具體做法。

  • 因為關心他人時，不僅能把溫暖帶給別人，也會讓自己心中充滿光亮與喜樂，甚至結出仁愛、良善、溫柔等好果子，因此對彼此都有益。

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