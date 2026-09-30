我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

大黃狗找狗熊／雞舍裡的故事系列之二

白丁（馬里蘭州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

大黃狗沒見過浣熊，心裡直犯嘀咕：「浣熊也是熊，熊可不好惹。他到底有多大？力氣也比我大嗎？」愈想愈沒底，大黃狗決定去弄個明白。

他跑到動物園，找到了在籠子裡曬太陽的熊：「熊大哥，你認識浣熊嗎？」熊搖搖頭：「沒見過，不認識。」

大黃狗覺得奇怪，都是熊，怎麼不認識？他又問：「你打得過他嗎？」熊笑了：「我可說不准。」大黃狗眼睛一亮：「要不，咱倆先比試比試？點到為止，不傷和氣。」熊覺得新鮮：「行啊，活動活動筋骨也不錯。」

一大一小來到草坪中央，互相拱了拱身子 。大黃狗又想起什麼：「那你又是哪一種熊呢？」熊拍拍胸脯：「狗熊。」大黃狗呆了：「怎麼你名字裡藏了我的名字？」兩個哈哈一笑，開始摔跤。

先是面對面站著，狗熊呼氣粗重，像拉風箱一樣。大黃狗假裝正面進攻，其實是虛張聲勢。狗熊全力撲過來時，大黃狗急速轉身，暗地裡用腳絆了對方一下。狗熊瞬間失去平衡 ，踉蹌了一下。

第二回合，狗熊提高警惕，一開始就緊緊抱住大黃狗。大黃狗來不及吠叫，就被狗熊高高舉起，又輕輕放下。

比試結束，大黃狗向狗熊伸起大拇指。狗熊哈哈大笑：「大黃狗，你也有兩下子！」大黃狗雖然沒有贏過狗熊，心裡卻踏實了許多。他想：「浣熊就算也是熊，總不會比狗熊還厲害吧。」

他想著想著，突然認真起來：「咱倆既然成了好朋友，有一件事就不得不提，你名字裡不能再藏我的名字。」

狗熊狡猾地說：「你名字裡不也藏了我名字嗎？」大黃狗發火了：「你難道要我變成一種顏色：大黃？」狗熊見大黃狗變了臉，連忙告饒：「好吧，我依你，友誼第一！」

大黃狗一字一頓地說：「從此，我叫你大黑熊！」然後，他翹起尾巴，邁著自信的步子離開。

不一會，大黃狗瞥見另一個籠子裡有個胖乎乎的。他問了聲：「胖哥，你是什麼熊呀？」胖哥說：「我是貓熊嘛。」

「真是瞎胡鬧，你名字裡藏了貓的名字！」大黃狗瞪了一眼，「下回我帶大花貓來，看她怎麼治你！」胖哥聽了，直發愣。（待續）

精華 FAQ

  • 因為他從沒見過浣熊，卻聽說浣熊也是熊，便擔心熊都不好惹，反覆猜想對方有多大、力氣是否比自己強，所以決定去弄個明白。

  • 第一回合大黃狗先假裝正面進攻，再趁狗熊撲來時轉身用腳絆倒對方；第二回合狗熊提高警惕，直接抱住大黃狗，把他高高舉起又輕放下。

  • 大黃狗認為狗熊名字裡藏了自己的名字，便把對方改叫大黑熊；之後他看到貓熊，又以為名字裡藏了貓的名字，還揚言要找大花貓來治它。

上一則

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

延伸閱讀

母雞找力氣大的狗／《雞舍裡的故事》系列之一

母雞找力氣大的狗／《雞舍裡的故事》系列之一
余瑾的雙拼生活（八）

余瑾的雙拼生活（八）
北加夫婦遭熊攻擊身受重傷 愛犬護主亡

北加夫婦遭熊攻擊身受重傷 愛犬護主亡
再見了！我的朋友

再見了！我的朋友

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽（上）

2026-09-29 02:00
塔克拉瑪干沙漠的光影，彷彿時間也被吹成了痕跡。

穿越塔克拉瑪干大沙漠

2026-09-27 02:00
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

2026-09-29 19:08

平凡裡的微光

2026-09-26 02:00
偏愛。（圖／李進文）

偏愛

2026-09-25 02:00

婚禮

2026-09-25 02:00

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了