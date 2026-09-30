大黃狗找狗熊／雞舍裡的故事系列之二

大黃狗沒見過浣熊，心裡直犯嘀咕：「浣熊也是熊，熊可不好惹。他到底有多大？力氣也比我大嗎？」愈想愈沒底，大黃狗決定去弄個明白。

他跑到動物園，找到了在籠子裡曬太陽的熊：「熊大哥，你認識浣熊嗎？」熊搖搖頭：「沒見過，不認識。」

大黃狗覺得奇怪，都是熊，怎麼不認識？他又問：「你打得過他嗎？」熊笑了：「我可說不准。」大黃狗眼睛一亮：「要不，咱倆先比試比試？點到為止，不傷和氣。」熊覺得新鮮：「行啊，活動活動筋骨也不錯。」

一大一小來到草坪中央，互相拱了拱身子 。大黃狗又想起什麼：「那你又是哪一種熊呢？」熊拍拍胸脯：「狗熊。」大黃狗呆了：「怎麼你名字裡藏了我的名字？」兩個哈哈一笑，開始摔跤。

先是面對面站著，狗熊呼氣粗重，像拉風箱一樣。大黃狗假裝正面進攻，其實是虛張聲勢。狗熊全力撲過來時，大黃狗急速轉身，暗地裡用腳絆了對方一下。狗熊瞬間失去平衡 ，踉蹌了一下。

第二回合，狗熊提高警惕，一開始就緊緊抱住大黃狗。大黃狗來不及吠叫，就被狗熊高高舉起，又輕輕放下。

比試結束，大黃狗向狗熊伸起大拇指。狗熊哈哈大笑：「大黃狗，你也有兩下子！」大黃狗雖然沒有贏過狗熊，心裡卻踏實了許多。他想：「浣熊就算也是熊，總不會比狗熊還厲害吧。」

他想著想著，突然認真起來：「咱倆既然成了好朋友，有一件事就不得不提，你名字裡不能再藏我的名字。」

狗熊狡猾地說：「你名字裡不也藏了我名字嗎？」大黃狗發火了：「你難道要我變成一種顏色：大黃？」狗熊見大黃狗變了臉，連忙告饒：「好吧，我依你，友誼第一！」

大黃狗一字一頓地說：「從此，我叫你大黑熊！」然後，他翹起尾巴，邁著自信的步子離開。

不一會，大黃狗瞥見另一個籠子裡有個胖乎乎的。他問了聲：「胖哥，你是什麼熊呀？」胖哥說：「我是貓熊嘛。」

「真是瞎胡鬧，你名字裡藏了貓的名字！」大黃狗瞪了一眼，「下回我帶大花貓來，看她怎麼治你！」胖哥聽了，直發愣。（待續）