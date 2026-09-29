每年暑假，我都會去上暑期學校，然而，暑假過去了，我到現在還是不明白，我的暑期學校到底是怎麼製造出這麼多奇怪、有趣、搞笑又瘋狂的事情。

在經歷了一堂瘋狂英文課的幾個星期後，我的一個朋友向全班誇口自己有多麼了解女生，於是女生們決定測試一下他的自信：她們拿了一片衛生棉給他，叫試用看看。他沒有退縮，拿著衛生棉走進了洗手間。幾分鐘之後，他回來宣布自己已經穿上了。

一開始，我根本不相信他，但是後來，我注意到他的走路方式有點奇怪。突然，我明白了⋯⋯他真的做了！整個下午，他穿著那個東西在校園裡走來走去，走路的樣子非常滑稽。

到了放學的時候，他把它拿了下來，而那片衛生棉最後就出現在男生洗手間的垃圾桶裡。

當然，這些趣事並不只發生在學校裡。校外活動也是一段有趣時光，尤其是搭校車旅遊，大家一路開玩笑、講一些莫名其妙的事情，好像每個人都有用不完的精力。

我們去了許多好玩的地方，像 Dave & Buster’s、保齡球館，以及 Lost World Laser Tag等等。我最喜歡是Adventure City，那是

一個小型主題樂園，我和朋友在那裡玩了刺激又好玩的遊樂設施，他還請我吃冰淇淋、替我買紀念品，因為他說希望這一天可以成為我們難忘的回憶。那次校外活動真的讓我覺得自己好像正在度過一個真正的暑假，即使我沒有和家人一起去旅行。

現在聽起來，可能會讓人覺得我們的暑期學校只有玩樂、沒有學習？別誤會，我們還是有學到東西的。

早上，我們有一傳統的數學和英文課，但是到了下午，課程就變得有趣多了。我們學習3D建模，也學習一些實用的生活技能，例如做飯。我們有美術課，可以畫畫、創作不同的作品，我們甚至還有機率遊戲課，用軟糖來玩機率遊戲。

回頭想起這段暑期學校的日子，根本就是一場超大型、超混亂的冒險旅程！我的一些「猴子朋友」們有些開學後還會和我一起上學，所以我知道這場混亂還沒有完全結束！