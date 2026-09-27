今年第一次去上樂高課前，我開心到睡不著覺，因為我每天都在等著上樂高課。當天早上起床，我就蹦蹦跳跳地告訴爸爸媽媽說：今天我有樂高課！

這次的樂高課我們要做一台大巴士給丹尼爾去看球賽，因為如果他自己開車到球場的話，會有太多人。我們要設計一個巴士，可以走到紅站停，紅站是丹尼爾的家，所以大巴士要停在紅站讓丹尼爾和他的朋友上車。大巴士接完丹尼爾和他的朋友，接著要停綠站，然後是球場的黃站，要看球賽的人都會在黃站下車。

丹尼爾和朋友看完球賽，他們在球場的黃站上車，大巴士走到綠站，感應站牌就會自動停下來，讓大家上下車，而丹尼爾和他的朋友到紅站下車，就可以回到家了。

希望丹尼爾會喜歡我們做的大巴士，也希望這個大巴士會讓他開開心心去看球賽，然後平平安安回到家裡。

尹可麗（加州 ，學園雙語學校）

這星期的樂高課，我們要想像只用馬達和感應器，怎麼做一個機器人？

我做機器人的時候，要用一個感應器和馬達，所以機器人可以知道怎麼做事情，我還要放四個車輪，所以它可以動一動還可以走路。

我可以寫程式讓機器人整理我的床，這樣我就不需要每天清理我的床，或者我可以做一個替我做功課的機器人。我會很開心地做機器人，因為有了機器人，我不需要做功課 ，也不用整理房間，機器人還可以做我的科學作業。

我也可以做一個機器人跟我一起唱歌、跳舞，一起玩好多東西。哦！我想到了，我也做一個機器人老師，所以我不需要早起上學校！

哇！機器人萬歲！