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作業英雄3000

李金勝（加州）
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你是否曾經看著自己的作業，心想：「如果只要按一個按鈕，就有人可以幫助我，那該有多好？」

今天我要向大家介紹我想像中的發明——「作業英雄 3000」。它是一台小型機器人，可以幫學生整理家庭作業、尋找學用品，還可以幫助我們學習困難的科目。

你可能會問：「為什麼需要這樣的機器人呢？」因為，有時學生有很多作業，卻不知道應該從哪一項開始。他們可能也會忘記作業、弄丟鉛筆，或遇到不會解的難題。所以，我發明了「作業英雄 3000」。

這台機器人有三個特別的功能。第一，它有一個「腦力爆破器」（Brainblaster）。腦力爆破器是一台虛構電腦，可以用簡單的方式解釋困難的學校科目。

第二，它有一個「鉛筆搜尋器」（Pencifinder）。

鉛筆搜尋器是一個小型掃描器，可以找到不見的鉛筆、橡皮擦、尺子和其他文具。像我常常丟東西，他的功用將對我很有幫助。

第三，它有一個「作業整理器」（Homeworkinator）。作業整理器是一台虛構的機器，可以按照科目整理你所有的作業，並告訴你應該先完成哪一項。

現在讓我告訴你，它是怎麼運作的呢？當我放學回家後，我會告訴作業英雄我有哪些作業。機器人會幫我整理作業，並制定一份作業計畫。如果我遇到不會的數學題，我可以請腦力爆破器解釋給我聽。如果我找不到鉛筆，鉛筆搜尋器就會幫我找。

但是，這台機器人不會直接幫我完成作業。它會幫助我理解功課，這樣我就可以自己完成作業。

總而言之，「作業英雄 3000」可以幫助學生保持井然有序、節省時間，也能讓學習變得更容易。

我的天才發明現在可能還不存在，但也許有一天，真的會有人製造出一台可以像這樣幫助學生的機器人。而在那之前，我想我還是得繼續自己找我的鉛筆！

精華 FAQ

  • 它是一台小型機器人，設計來協助學生處理家庭作業與學習問題，包含整理作業、尋找文具，以及用簡單方式解釋困難科目。

  • 它有3個功能：腦力爆破器負責解釋課業，鉛筆搜尋器幫忙找文具，作業整理器則能排列作業順序並制定完成計畫。

  • 作者希望它能讓學生更有條理、節省時間，也能在遇到困難時獲得提示與理解，但仍要靠自己完成真正的作業。

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