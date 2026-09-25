美術課鐘聲一響，老師就笑咪咪地說今天要用回收物畫畫。教室馬上鬧哄哄的，大家紛紛拿出寶特瓶、紙盒。小美是班上出了名的怪點子大王，別人都在剪剪貼貼，她卻偷偷跑去資源回收桶，撈了十幾個用過的白色紙杯出來。洗乾淨、剪成一片一片，黏在牛皮紙上，拼成一朵超大的紫紅色花。

「小美，你這是花還是風車啊？」同桌小翔湊過來笑她。她才懶得理他，拿起蠟筆，在花心外圍畫一圈鋸齒紅線，像太陽在發光，花心塗滿一圈圈藍紫色漩渦，正中央點了顆紅黃相間的小種子。旁邊又畫了顆胖胖的深藍色南瓜，說是南瓜也像顆在做夢的種子。畫紙下方是綠油油的草地，紅花黃花藍花隨便點綴，還有幾朵小雛菊。天空她也沒放過，抓了一堆顏色隨手一點一點灑上去，像下了場彩色雨。

放學後，畫留在窗邊晾乾，小美蹦蹦跳跳回家了。夜深了，月光斜斜照進教室，落在那幅畫上。說也奇怪，那些用紙杯剪出來的花瓣，居然輕輕動了一下，整朵紫紅色大花緩緩睜開眼——花心那圈藍紫色漩渦，原來是一雙眨呀眨的大眼睛。

「哈啾！」大花打了個噴嚏，抖落幾片乾掉的顏料屑。「悶在紙杯裡一整天，快憋死我了。」旁邊深藍色的胖橢圓也慢慢鼓起來，搞不清楚是南瓜還是種子，悶到頭都暈了。草地上小紅花小黃花跟著搖晃，雛菊害羞探出頭。天空那些彩色小點竟然一顆顆飛起來——不是雨滴，是提著燈籠準備開派對的螢火蟲。

「你說，小美畫我們的時候，是不是很開心？」大花問身邊的藍胖子。藍胖子笑答：「當然啊！她剪紙杯剪到手都痠了，嘴角卻一直沒停過笑。」「那我們得謝謝她才行。」於是滿天螢火蟲的微光下，花朵們搖搖擺擺跳起舞來，紅花跳得最瘋，雛菊害羞地抖著花瓣，藍胖子慢吞吞晃得像個大鐘擺。整幅畫活了起來，牛皮紙上變成一座小花園，風一吹還飄著淡淡顏料香。

天快亮，螢火蟲收起燈籠，花朵也一朵朵閉上眼睛，乖乖貼回紙上，好像什麼都沒發生過。隔天一早小美跑去看畫，紫紅色大花依舊燦爛，藍胖子依舊憨厚，她哪會知道昨晚這裡開過一場月光舞會。

老師走過來說：「這花瓣是紙杯做的吧？好有創意。」小美笑著說：「紙杯本來就是彎的，剪開剛好當花瓣。」畫後來被貼上公布欄，小美每次經過那面牆，總覺得大花好像對她眨了眨眼。她也沒跟誰說，就自己偷偷記著這件事。