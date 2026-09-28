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給二十年後的自己

​​​劉隆安（紐約）
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二十年後的我，你好。今天我升上高中了，在成長的過程中，我面對了無數挑戰，開始學會不依賴父母，因此我很期待升上高中之後能夠更獨立，跟老朋友聚會，或自己去探索自然，享受自由的滋味。

我從小就對自然界充滿好奇與熱愛，站在大樹下昂首，感受風撫過我臉頰，吹得樹葉沙沙作響，欣賞那扭曲卻美麗的樹身，我感受到一股強大的生命力。於是，我開始學習各種科目，試圖跟隨我的好奇心，探索宇宙的奧秘。但愈來愈多的功課與考試，像一層厚厚的雪，掩蓋了兒時的好奇心。

我雖然為了學習更多而選擇在家自學，與人相處的機會較少，但透過夏令營，我發現跟人一起完成一件事也會帶來許多快樂，能讓我找出以前曾未接觸過的興趣，希望未來我會有更多跟人合作的經驗。

而音樂夏令營讓我發現合奏的美，不只在於最後的那次表演，也包括認識隊友的過程，一起笑、一起吃飯、一起聊天，這些生活的點點滴滴讓音樂增添了深度與情感。帕爾曼曾說過，每個人都有獨特的聲音。透過音樂，我能夠分享自己的聲音，彈出心底最深處的感情。

雖然我想成為音樂家，但是我也還在猶豫，因為一位成功的音樂家不但要彈得特別好，還要懂得與人相處，並且擁有在幾千人面前表演的勇氣。這對我來說很困難，因為人心很難預測，而我又在家自學，所以每次跟人相處時，都有一種莫名奇妙的恐懼。

世界十分廣大，我的未來充滿未知，也還有許多可能。二十年後的我，你成為了什麼樣的人？不論你有沒有成為一位音樂家，我都希望你能莫忘初衷，帶著自己的好奇心與熱愛，闖出一條自己的路。

精華 FAQ

  • 她希望自己能比以前更獨立，少依賴父母，並有更多機會與老朋友相聚，或獨自走進自然中探索世界，感受自由的滋味。

  • 作者從小熱愛自然，也對宇宙與世界充滿好奇，後來因課業與考試增加，兒時的探索熱情被逐漸掩蓋，顯示理想與現實的拉扯。

  • 她認為音樂家不只要技術好，還要懂得與人相處並具備公開表演的勇氣，這些都讓她感到困難，但她仍希望未來不忘初衷，走出自己的路。

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