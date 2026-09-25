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川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

豬八戒

​​​唐明敏（台灣）
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別瞧我胖嘟嘟

見美食流口水

看美女心跳急

整天睡大覺

懶洋洋沒出息

但是別忘了

西天的路萬里長

如果沒有我

那兒來的笑話

讓大家開開心

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