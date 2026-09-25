媽媽讓我閉上眼睛，感受山間的風。我仔細聆聽，聽到了那句我期盼了八年的話：「我們終於回到中國了。」熟悉卻又陌生的中國，一切都變了，不再像我記憶中的那樣。這是一種難以言喻的感覺。

新冠疫情之前，我每年都會回中國看望祖父母。但疫情爆發後，整整八年，我只能通過視頻通話與他們聯繫。今年，爸媽決定帶我們回中國，這個消息讓爺爺奶奶感動得熱淚盈眶，卻讓我輾轉反側，難以入眠。不是因為興奮，而是因為一件事。

自從四歲那年最後一次見到爺爺奶奶，我就知道，他們一定會改變。這幾天，我一直在想：見到他們以後，我該怎麼辦？我應該期待些什麼？這麼多年沒有見過我最珍視的人，這種感覺有時甚至比認識一個陌生人還要複雜。我知道他們見到我一定會非常高興，而我卻懷疑自己是否也需要改變，才能符合他們對我的期待，畢竟，我是在美國接受教育、長大的。我一直在想：如果我無法適應他們的生活習慣，我會不會成為這個家庭的局外人？或者，我會不會因為不了解他們想表達什麼，而無法真正理解他們？

當我們抵達爸爸的家鄉天津時，我驚呆了。眼前的建築美輪美奐，像是放大版的紐約。然而，我在美國的生活完全無法讓我做好迎接這一切的準備。這裡的氛圍和能量，是那麼不同。也許是因為我第一次親眼看到阿姨們討價還價，在夜市攤位吃飯時，還看到孩子們幫忙招攬生意。這一切對我來說都非常新鮮。

我們在天津待了六天，然後前往媽媽的家鄉開封。爺爺奶奶見到我時激動得熱淚盈眶，甚至一度說不出話來。而我卻有些不知所措，我不知道該如何回應他們。那一刻，我突然意識到，我和媽媽在美國生活了太久，除了平時經常接觸的人之外，和其他親人交流，對我來說竟然也像是一種障礙。

在開封的日子裡，我從祖父母那裡學到了很多，比如如何推銷產品，如何判斷一個人是善意或惡意，以及許多生活中真正有用的經驗。我希望，有一天這些經驗也能傳給下一代，因為那段經歷讓我意識到：我也曾經是他們中的一員。那個害怕見到祖父母、不知道該說什麼、該做什麼的孩子，終於開始理解他們了。

回到美國以後，當我再次看到小時候在中國的照片時，我終於明白：我必須和那些照片裡的自己與記憶說再見。可是，畫面並沒有真正消失，改變的，是我的視角。中國在不斷發展，而我也在不斷成長。也許，成長就是這樣——我們無法永遠停留在過去的畫面裡，我們只能帶著那些珍貴的記憶，重新拿起畫筆，描繪屬於自己的未來。