母雞找力氣大的狗／《雞舍裡的故事》系列之一

大清早，母雞們等著吃早飯，卻沒有人「咚咚咚」敲飯盆，也沒有人「咕咕咕」喚母雞。

不過，母雞們還是嗅到了香噴噴的早飯，急急尋了過去。

黃顏色的馬鈴薯切成了絲，綠顏色的豆子剝去了皮。母雞們就愛吃這新鮮的蔬菜。她們低著頭啄食。九隻母雞，只來了七隻，都無精打采。

吃畢，她們唧唧喳喳說個不停，不時左看看、右瞧瞧，像是在商議天大的機密。

全身羽毛黑白相間的蘆花雞壓低著聲音開口：

「姐妹們，我們快去找狗，要找兩隻，還要又高又大！」

羽黃、嘴黃、腳黃的三黃雞立刻舉起翅膀：

「我知道！街盡頭住著一隻大狗，又高又壯，我們快去請他！」

七隻母雞一路小跑，撲騰著翅膀來到街盡頭。

大黃狗正在樹下打盹。迷迷糊糊中，他看見七隻母雞跑來，很吃驚，腦袋不停地轉來轉去。

蘆花雞打量著他：「狗大哥，你的脖子沒病吧？」大黃狗把脖子歪過來，又歪過去，左看看，右看看：「別瞎說，我的脖子沒問題呀。」

蘆花雞不信：「脖子沒病，為什麼頭一直轉呀？」大黃狗哈哈大笑：「我是在替你們數數呢，一共來了七個！找我有什麼事嗎？」

蘆花雞認真地說：「我們想請你幫忙，去殺死兩隻浣熊。」「什麼？」大黃狗一下子跳了起來，尾巴搖得像風車似的，「殺熊？還是兩隻熊！有我這麼大？還是像風車那麼大？」七隻母雞先是一愣，接著都笑彎了腰。

「原來不是大黑熊啊！」大黃狗鬆了口氣，不好意思地撓撓耳朵。

原來，昨晚有兩隻浣熊闖進雞舍，咬傷了兩隻母雞。三黃雞跟著訴起苦來：「我們的日子原本過得美滋滋的，姊妹們在地上刨食，在土裡打滾，還比誰生的蛋又大又漂亮。誰知竟來了兩個強盜！幸虧鄰居及時趕來，受傷的兩個姊妹才沒被浣熊拖走。主人張大媽也被嚇出了病，只好住到女兒家去了。」

「有我在，你們就放心吧！」大黃狗拍了拍胸脯，「殺熊的事包在我身上！」母雞們圍住他，唧唧喳喳地叫起來，心裡別提多感動了。

大黃狗卻忍不住又問：「你們要我一口氣殺死兩隻浣熊？」（待續）