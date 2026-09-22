每年暑假，我都會去上暑期學校，我的朋友們總是替我感到可憐，覺得我在那裡一定不會開心。但他們完全錯了。我去暑期學校不只是為了學習，那裡根本就像一間充滿戲劇、搞笑事件和混亂場面的瘋人院，混亂到會讓一個正常人開始懷疑人生！

說到混亂，這基本上就是大家每天都在做的事情，連數學課也逃不過混亂的局面。有時候我們無聊到開始做一些完全莫名其妙的事情，例如唱ABC字母歌。我們本來應該在上數學，結果不知道為什麼，最後竟然變成了一場完整的演唱會。

到了第四周，事情從普通的混亂，升級成「到底發生了什麼？」

那是一個普通的早晨，我和朋友們正在準備即將到來的英文拼字考試，這時候英文老師走進了教室。我們原本以為她會和平常一樣，親切又好相處，結果，她生氣地大聲叫我們安靜，而且我們明明需要準備考試，她卻告訴我們，那天我們唯一要做的事情就是閱讀。

當我們打開書，低下頭，突然間，英文老師拿出她的電腦，開始播放很大聲的墨西哥 音樂！她又大聲又嚴格的強烈行為，實在是太瘋狂了，嚇哭一些女學生，但老師根本不在意，反而更生氣⋯⋯她開始在教室裡來回走動，同時把一顆很重的球一遍又一遍往牆上丟，大家互看一眼，我們每個人心裡想的都是同一件事：英文老師瘋了！

最後，她停止把球往牆上丟，然後拿起她還在播放音樂的電腦，走到我的身邊，然後把電腦直接放在我的頭上！

我簡直不敢相信當下所發生的事，我只能一邊努力假裝閱讀，一邊頂著一台電腦，而且還播放著超大聲的音樂。即使如此，我還是努力裝鎮靜，假裝沒事繼續讀書，因為我不想惹上更多的麻煩。

接著，英文老師開始把電腦朝其他同學的方向搖來搖去，就像在用看不見的水管幫大家洗禮一樣。然後她又開始不停地把教室的燈打開、關掉、打開、關掉。

在這堂令人難忘的英文課最後五分鐘，她走到教室後面，開始做伏地挺身！我的天呀，終於熬到下課了。英文老師只是拿起自己的東西，然後像什麼事都沒發生一樣走出了教室，就好像這只是一個再普通不過的星期二。

而我們則留在教室裡，滿腦子只剩下一個問題：剛剛那些事情真的發生了嗎？

幾天後，我們聽說英文老師因為正在處理一些個人問題，而被安排到一個復健中心。這讓我們稍微明白了，為什麼她那一天的行為會那麼瘋狂與奇怪。