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成功與失敗

​​​姚力豪（紐約，人力中心中文學校）
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在生活中，每個人都會經歷成功與失敗。失敗是通往成功的必經之路，若無失敗，便無所謂成功。我也同樣經歷過不少成功與失敗。

在我的童年時期，大部分時間我都覺得學校課業相當輕鬆，我幾乎不需要刻意用功，許多概念都能輕而易舉地領悟。我在考試中總是名列前茅，做家庭作業時也幾乎不費吹灰之力。在成長的過程中，我習慣了一種模式：即便不怎麼努力，依然能夠取得成功。

然而，這種狀況在我升入初中後發生了轉變。雖然我依然能在不投入大量精力學習的情況下跟上進度，但想要徹底回避學習已不再可能。我雖仍能取得成功，但過程已變得愈發艱難。

後來，我升入了高中。到了這個階段，若不刻苦鑽研，想要跟上學業進度已絕無可能。由於我從未養成良好的學習習慣，學業對我而言變得相當吃力，成績也隨之江河日下——我開始真切地嘗到了失敗的滋味。我不再是那個曾經光環加身、無往不勝的「天才兒童」了。

此時此刻，想重獲成功，唯一的出路便是腳踏實地地學習，並適度調整自己過高的預期。我已無法像過去那樣，僅憑天賦便能輕鬆應對一切。然而，我深信這些失敗經歷是必要的，它們有助於磨平我內心的傲氣與自負。同時，這些經歷也讓我深刻地意識到：若想取得成功，就必須付出辛勤的努力。

我的求學生涯充滿了跌宕起伏，既有成功的喜悅，也有失敗的挫折；正是這些經歷，讓我成長為一名更加成熟、更具責任感的成年人。

精華 FAQ

  • 作者童年時期課業大多很輕鬆，幾乎不必刻意用功就能理解概念，考試常名列前茅，做作業也不費力，因此養成了不怎麼努力也能成功的習慣。

  • 升上初中後，作者雖然仍能在不投入大量精力的情況下跟上進度，但已無法像以前那樣完全回避學習，成功仍在，只是取得成功的過程變得更艱難。

  • 作者認為失敗是通往成功的必經之路，尤其在高中遭遇挫折後，更深刻理解到不能只靠天賦，必須腳踏實地努力，並調整過高期待，才能真正成長。

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