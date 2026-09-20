一個多禮拜前，我們搬家了，離開了我從出生以來成長的地方。

啟程前、夕陽臉紅時，我和弟弟在舊家樓下的小公園玩耍，心中因為想著要離別鄉村，前往城市，所以提不起勁，悲傷地玩著躲貓貓。「咦？姊姊，那隻小狗真可愛耶！」聽見弟弟好奇的呼喚，我慢慢用帶著疑惑的腳步走向聲音發起處。當下天色晚了，弟弟衝動地抱起小狗說要回家，看著這隻軟綿綿、黃褐色、眼睛水汪汪的狗兒，我心中充滿不安：「新家是公寓，不能養狗，爸爸媽媽也不同意養狗⋯⋯」。

回到家，爸爸、媽媽見到小狗，眼睛睜得大大的，好像看到怪物一樣。過了半晌，媽媽說：「你們應該只是帶回家玩一玩，等一會兒就放他走吧？」可是狗兒堅決不走。弟弟拿來一個小紙箱，我在箱底鋪了一些舊衣服，當牠的暫時床鋪，爸爸也拿了一些食物給牠當晚餐。小狗狗可能一陣子沒吃飯了，所以吃得像一架失控的小飛機，快速地把食物掃光。狗兒很有自己的個性，吃完晚餐急著去睡覺，牠剛開始睡覺時，打呼聲很大，過了十幾分鐘，他睡得安詳，平靜多了。這一夜閃電般過去了。

第二天我們開始搬家了，媽媽表示：新家不能養狗，況且，我們本來就沒有計畫要養狗。面對即將永遠和這隻可愛、可憐的小東西分離，我對他感到很抱歉。最後我說：「再見了，我認識不久卻得到我同情的小狗兒朋友，我會永遠記得你。」說完，我們便在公園心如刀割地離別，隨後，我們上了汽車，前往新家。

那天晚上，我做了一個夢：小狗連續七次回來找我，但是我不明白「七次」的含義是什麼。直到八天後，謎底揭曉——我和弟弟上街買東西，聽見身後傳出「汪！汪！汪！」的狗叫聲，回頭一看，原來是一個禮拜前離別的小狗兒，由鄰居林阿姨帶著出來散步。林阿姨說她昨天發現狗兒，我們先是目瞪口呆，後是驚喜交集。我恍然大悟：在夢中小狗前面七天來找我，第八天找到主人了！可是牠如何從鄉村到城市呢？但這些事都不重要，重要的是：我們像一團快樂的火球，有說不完的快樂火，一路手舞足蹈的滾回家。

從那天後，我每天都迫不及待去林阿姨家找小狗兒一起愉快玩耍，一起幸福「團圓」。