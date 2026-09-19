每年夏天快結束的時候，我的中文老師吳老師都會舉辦一次聚會，叫「歡樂之夏」。

到今年為止，我們已經舉辦了四次「歡樂之夏」聚會，每次都是我當主持人。今年或許是我最後一次當主持人了，因為我也想把這個機會讓給其他同學，讓他們有機會上台展示自己。

除了主持以外，我自己也表演了不少節目：有每年必演的飛花令和三句半，我也和弟弟一起表演相聲，講了我們的名字和成語之間的關係。我還和一位美國成人學生一起講述了成語故事《精誠所至，金石為開》。

我們表演三句半的時候，弟弟使勁敲了一下手裡的鑔，突然就忘詞了。他把嘴張得大大的，卻又把嘴巴閉上了，半天沒有說出話來，只好回頭看屏幕上的文字提示，才接著往下說台詞。這個小插曲把大家逗得哄堂大笑。

除了這個搞笑的弟弟以外，今年第一次登台的六歲杜珩小朋友也很有趣。他表演繞口令的時候，還問吳老師能不能和別人一起表演，吳老師告訴他這是他的單獨節目，他只好無奈地開始說繞口令。

可是，他的頭一直朝著舞台側面的吳老師，正在錄影的杜珩媽媽，只能一直拍到他的側臉。於是杜珩表演完後，吳老師趕緊把他推回舞台，讓他朝著媽媽再表演一次。杜珩雖然很不情願，但還是開始了第二次說繞口令。這一次，他終於面向台下的觀眾，聲音也變得愈來愈大，表演得愈來愈自信了。

除了看精采的表演以外，聚餐也非常開心。大家都帶來了自己的拿手菜，一起分享美食。

因為姥姥和李爺爺剛好在美國，而我們都是西安人，所以聚會上少不了西安特色美食——涼皮和肉夾饃。姥姥還特別擅長做甜品，她做了五十多個小慕斯蛋糕，保證每個人都能吃到一個。

表演的最後一個節目是張宜爾同學的武術《長穗劍》。大家一起到室外的草坪上觀看她的表演，而李爺爺則獨自留在活動室的廚房裡，現烤肉夾饃的餅，保證大家看完表演後，就能馬上吃到熱騰騰的西安美食。

為了準備涼皮的配料，姥姥和李爺爺花了兩天時間洗麵筋，爸爸也花了半個小時切黃瓜絲。大家開心地吃著我家的美食，聽姥姥介紹肉夾饃和涼皮的製作方法，以及她做的低糖低碳慕斯蛋糕。

今年的「歡樂之夏」聚會非常成功，我們每個人都玩得很開心。聚會結束後，姥姥和李爺爺還笑著說：「明年我們要準備更多的食物，因為今年的食物全被大家吃光了！」