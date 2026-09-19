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久違的網球課

​​​張海文（俄勒岡州，春和學園）
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我已經好長時間沒有打網球了。那天我沒事做，所以就跟妹妹一起去了網球課。老師一見到我就跟我說你好，我也跟他回了一個你好。

開始上課了，我打得特別好，教練以為我另外找了別的教練，我說我沒有，我只是沒有忘記而已。過了一會兒，教練教的我都學會了，就找了一個上廁所的藉口出去買飲料，我覺得飲料有點太甜了。

回到課堂，我接著練習網球。我練習了正手和反手擊球，我還練了場上前後、左右跑動擊球。最後教練和我們玩了一個發球遊戲，規則是：教練連續發三次球，如果我們都能接住並打過球網，我們就後退三步，教練又接著連續發三次球，如果我們能接住並打過球網，遊戲就繼續進行，直到我們退到底線為止。我和妹妹誰先退到底線，就算誰贏了。

遊戲開始之前，妹妹對我說，如果她贏了叫我不要哭，我說好。一開始是我領先，慢慢地妹妹追了上來，變成了她領先。後來，到了比賽的後半段，我們兩個人打成了平手。就在最後的緊要關頭，我全神貫注，每個球都接得又準又好，結果我贏了！我當然不用哭，妹妹也沒有哭。

下課後，我和妹妹一起去買東西送教練表示感謝。我們給教練買了牛肉乾條、甜甜圈和一瓶飲料，給我們自己買了一瓶飲料、爆米花、甜甜圈和一包糖豆。回家後我們把爆米花倒到了一個碗裡，我們一口爆米花一口飲料，配甜甜圈和糖豆，別提有多快樂了。

參加久違的網球課，讓我度過了美好的一天！

精華 FAQ

  • 因為主角已經很久沒有打網球，那天剛好沒事做，就和妹妹一起去上課，重新回到球場練習，也因此度過了充實又開心的一天。

  • 主角練習了正手、反手擊球，也做了場上前後與左右跑動擊球的訓練，另外還參加了教練設計的發球遊戲，整體表現相當不錯。

  • 發球遊戲一開始妹妹領先，但主角在最後全神貫注逆轉獲勝。下課後，主角和妹妹買了牛肉乾條、甜甜圈和飲料送給教練，也買零食犒賞自己。

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