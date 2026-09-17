上周，我參加了一個足球錦標賽。上次參加足球賽時，我一直是守門員，而這次的錦標賽，我不但當了守門員，還當了前鋒，並且成功踢進了我在正式比賽中的第一個球。

比賽上半場，我當守門員。對方球員射門很多次，都被我撲住了。我記得有一個球，是因為我們犯規，對方獲得了一次任意球的機會。對方球員飛起一腳，球又高又快，朝我們的球門飛來，而沒有一個防守隊員能夠碰到球。就在球往下掉，快要進入球門的一瞬間，我飛快地跑到左邊，使勁抱住了球。

整個上半場，我只丟了一個球，但是我們仍然以四比一領先對方球隊。

中場休息的時候，我對教練說：「我很想踢球，能不能讓我上場踢一會兒？」教練同意了，讓另一名隊友當守門員，我則上場踢前鋒。

上場後不久，我就接到了隊友傳來的球。我往前帶了一點球，看見前面有很多對方的防守隊員。我想，如果繼續往前帶球，球很可能會被對方搶走。於是，我抬腳用力射門，球繞過了好幾個防守隊員，然後飛進了球門！

這是我第一次在正式比賽中進球，我非常開心！

當然，我一直開心到了比賽結束，因為我們最終戰勝了對方球隊。賽後，姊姊拉來了一車零食，我和隊友們開心地吃了起來。

這真是一場讓我難忘的比賽，我不僅第一次在正式比賽中進了球，還體驗了當守門員和前鋒兩種不同位置的樂趣。我希望以後還能參加更多比賽，踢進更多精采的球！