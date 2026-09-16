夏日陽光下，一條小河潺潺流淌，清澈的水面倒映著岸邊的樹木和花朵，顯得美麗而又寧靜。

小猴抓著一根青藤，從樹上盪到了河邊，準備低頭喝水。他仔細觀察水面，發現有異常，警覺地後退了三步。

潛伏在水中的鱷魚見小猴十分警覺，偷襲不成，只得從水中露出頭來，只得裝作友好的樣子說：「我從來不吃猴子，你放心喝水，絕對不會傷害你的。」

小猴搖搖頭，指著鱷魚說：「我不相信你的話，你剛才隱藏在水中想趁我喝水時發起襲擊！」

鱷魚晃了晃腦袋說：「別誤會，我見你長得很可愛，剛才隱藏在水中只是想與你開個玩笑。沒有事的，很安全，你快過來喝水吧！」

小猴眼珠子一轉，靈機一動說：「天氣太熱了，真受不了。我想下水涼快涼快，水裡涼快嗎？」

鱷魚聽小猴說要下水涼快，心想這下獵物送上門來，省事多了。鱷魚欣喜若狂，急忙說：「水裡涼快極了，你跳下來就知道在水裡有多麼舒服了啊！」

小猴對著口水直流的鱷魚說：「那好，我就跳下去和你一起游泳。不過，我有一個要求，在我跳下去的時候你一定要閉上眼睛，不能偷看！」

鱷魚眯起渾濁的黃色眼瞳，粗糙的鱗片在水面下興奮地顫動，心想，這傻猴子中計了。他閉上眼睛說：「我已經把眼睛閉上了，你就快跳下來吧！」

小猴在樹叢邊抱起一塊石頭，用力向河中扔下去。鱷魚聽見身邊「撲通」一聲，心想一定是小猴跳下來了，迫不及待地張開血盆大口猛撲過去。鱷魚一口咬下去，「啪」的一下，堅硬石頭把牙齒折斷了幾顆。

小猴晃動了一下尾巴，對鱷魚說：「你剛才說從來不吃猴子，現在的行動已經證明你的險惡用心！」

鱷魚惡狠狠地瞪了一眼小猴，遊到別處去了。一直在樹上觀察著小猴的猴媽媽看到了剛才小河邊發生的一切，欣慰地笑了。她對撫摸著回到身邊的小猴腦袋說：「你有很強的警惕性又有對付強敵的勇氣和智慧，真棒！」

真正的智慧不在於識破謊言，而在於讓騙局現出原形。