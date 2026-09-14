今年，我加入了學校的HOSA俱樂部，這個組織主要是在幫助對醫學、護理、公共衛生等領域感興趣的學生發展技能、參加競賽、探索職業方向。

HOSA每年會舉辦競賽活動，包括知識問答和操作展示。競賽地點在波特蘭市中心的一家飯店，參賽時間是兩天，參賽選手需要在飯店住兩個晚上。

到達飯店後，我很激動，因為這是我第一次在沒有爸爸媽媽陪同的情況下住飯店。但是，當老師告訴我們每間房住四個人，而我發現房間裡只有兩張床時，馬上意識到我必須和另一位選手共睡一張床，心裡有點失望。幸好我很快找到了一位熟悉的朋友，我決定和她同睡。

轉眼間到了吃飯的時間，老師說，如果想出去吃飯得先告訴老師，而且必須四人同行。但我們找不齊四個人，所以決定點外賣。那是我第一次點外賣，不知道如何付小費，就胡亂付了二十元。後來媽媽說我小費給得有點多。

吃飯問題解決了，接下來就準備睡覺了。就在這時，黑暗中傳來一陣呼嚕聲，我的睡意全跑光了，就這樣我翻來覆去，幾乎一個晚上沒有睡著。

總算熬到了天亮，由於我的比賽安排是在第二天，所以我打算利用第一個白天的時間，一個人在房間好好準備。我翻開書本，拿起鉛筆，突然，右邊房間傳來了大聲地說笑聲，接著，左邊的房間傳來了乒乒乓乓的聲音，聽起來像是什麼東西爆炸了，不知道房裡的人在搗什麼亂。

到了第二天，我該參加比賽了。我提前三十分鐘到達考場門口，沒想到是，比賽時間推遲了，結果我在外面等了一個小時，我們就這樣坐在走廊地板上等著。走廊上放著一張桌子，有位男孩剛坐上去，「哐啷」一聲桌子就塌了。

還沒參加競賽，我已經體驗了各種新鮮稀奇的事情。

終於聽到了喊我名字入場的聲音，我站起身走進了比賽房間。面對一排評審，我開始了操作演示。我一邊講述，一邊在講台上尋找實驗所需的器材：微量滴液器和天平，但是這些必需品都沒有準備齊全，我一時不知道如何進行下去。評審輕聲提醒我用其他器材代替，我只好使用不合格的器材完成了我精心準備的操作過程。

又到了晚上，又是一夜無眠，天亮後就是頒獎典禮了。選手們都得穿西裝出席典禮。我的西裝是媽媽的，因為我比媽媽高，所以衣服緊緊的，我就一動不動地坐了兩個小時。值得高興的是我得獎了，我的醫學閱讀知識考試獲得第一名 ，而用不合格實驗器材展示的生物技術實驗竟然得了第三名。

第一次參加HOSA的競賽活動，給我留下了許多難忘的印象。