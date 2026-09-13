我的名字是黃亦雅，今年十歲，我家有媽媽、爸爸、哥哥和我。我和媽媽都是猴年出生的，爸爸和哥哥都是蛇年出生。有趣的是，我哥哥和我的年齡差三年，媽媽和爸爸也有三歲的差距。

我最喜歡的食物是拉麵，我最不喜歡的食物是貝類，但是那卻是我哥哥最喜歡的食物！很多人喜歡吃薯條，但是我不喜歡吃。我最喜歡的飲料是珍珠奶茶，因為珍珠奶茶有很好吃的珍珠 。我也很喜歡水果茶，我最喜歡的是草莓水果茶，因為我喜歡吃草莓和草莓口味的東西。

最後，我的朋友是李山雲、龔圓圓、蔡錦英、施可蕾和鄧雨薇，她們都是我很好的朋友，因為她們會在功課上幫助我，我們也常常互相幫忙。特別的是，我和圓圓已經相識了八年。另外，我今年夏天也在夏令營結識了很多新的朋友。

施可蕾（加州 ，學園雙語學校）

我的名字是施可蕾，今年就讀在五年級。我跟我的爸爸、媽媽，和哥哥住在家裡。我喜歡打網球，我的哥哥也喜歡打網球，我和哥哥都可以打得很好。我、媽媽和哥哥，都練武術，所以我們可以保護自己。

我喜歡讀書，我最喜歡的書是「哈利波特 」，我也喜歡讀「波西傑克森」。我喜歡鉤針編織，我做了一頂帽子，還做了一些毛絨玩具。我喜歡畫圖，可以畫得很好，所以在科學海報專題報告時，我畫了手搖發電機。

我有很多朋友，他們是李山雲、黃亦雅、龔圓圓、鄧雨薇和蔡錦英。我和李山雲、黃亦雅、龔圓圓和蔡錦英都喜歡幫忙李老師。李山雲是我的第一個在學園小學的朋友，而我和黃亦雅兩個都喜歡雨，因為雨的聲音很好聽。