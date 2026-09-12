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我的火星探險

李金勝（加州）
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如果有一天早上你醒來，發現自己即將前往火星，你會怎樣？今天，我要告訴大家一個我曾經經歷過的奇妙探險——我的一次旅行，而且是到火星的探險喔！

一天早上，我被床邊喇叭傳來的巨大廣播聲吵醒了。它說：「李金勝，你的太空船已經準備好，即將要發射了！」我簡直不敢相信，我趕快穿上太空衣，跑到外面一看，一艘巨大的太空船正等著我。我爬進太空船，繫好安全帶，準備起飛。

「三、二、一……發射！」我的太空船以快得難以想像的速度飛過天空，來到外太空。經過一段感覺非常漫長的時間後，我終於降落在火星上。

當我走出太空船時，眼前的一切都是紅色的，而且到處都是灰塵。我開始四處走走，突然注意到一件奇怪的事情：我看到了一些腳印，而那些腳印並不是我的。

我跟著腳印走，最後發現一個小小的綠色外星人正躲在一塊岩石後面。一開始，我有點害怕，但那個外星人向我揮了揮手，說：「你好！」我們很快的成為了好朋友，並一起探索火星。我們甚至發現了一個巨大的洞穴，裡面充滿了許多會發光的岩石。

突然，我聽到一陣巨大的警報聲！我以為是我的太空船警報器響了，但當我睜開眼睛時，我才發現原來那其實是我的鬧鐘。

我醒了過來，才知道原來我的火星之旅全部只是一場夢。雖然只是一場夢，但那真是一場既有趣又刺激的冒險！

接著，我看了一下時鐘，「糟糕，該起床上學了！」很可惜這次的火星探險，只是我的南柯一夢，但是我想，現今社會科學如此進步，也許有一天，人類真的會前往火星，這樣一來，我就真的可以去火星看我的火星朋友了！

但在那之前，我可以一直運用我的想像力——或者再次在夢中拜訪火星。你也會想探訪火星嗎？

精華 FAQ

  • 主角夢見自己被通知搭乘太空船前往火星，抵達後看到紅色荒涼的地表，還跟著神祕腳印找到一位綠色外星人，並一起探索火星洞穴。

  • 主角起初有些害怕，但外星人主動揮手打招呼，兩人很快成為朋友，接著一起在火星上探險，還發現了充滿發光岩石的巨大洞穴。

  • 文章透過夢境表現主角對太空與火星的好奇，也傳達即使暫時只是想像，仍可保持期待，因為未來人類也許真的能前往火星。

火星

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