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我的中文學習之旅

陳俊萊（紐約華僑學校）
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自從我五歲踏入紐約華僑學校，我的中文學習之旅便正式開始。

那時的我就像剛離巢的小鳥，對新環境既陌生又害怕，每到周末要去中文學校，我總覺得多了一份沉重的任務。第一天上課，我站在教室外，緊抓著媽媽的手嚎啕大哭。就在這時，我的第一位中文老師唐老師出現了，她耐心引導，用溫暖的笑容安慰我，讓我開始對中文產生興趣。

隔年，我升上一年級，開始更認真地學習生字和句子。到了二年級，我努力不懈，終於「脫穎而出」，跳級到四年級，並遇見了對我影響最深的查老師。她講課生動，把枯燥的文字變成會跳舞的精靈，把中文課變成一場精采的知識冒險。她不僅教我們讀寫，還教我們中國文化和傳統。

然而，新冠疫情襲來，打亂了生活，中文學校改為線上教學，老師仍然用心教導，使我受益匪淺。之後，我搬到英國，離開紐約讓我充滿不捨，但我沒有停止學習中文，而是繼續在網上和不同老師和同學保持聯繫。

回首這些年的中文學習之路，我從一個害怕哭泣的小孩，成長為能用中文表達自己想法與情感的學生。中文學校在我心中種下了一棵語言

之樹，正在慢慢發展。

未來，我會繼續努力，讓這棵語言之樹在更廣闊的天空下，開出一朵美麗的花朵。

精華 FAQ

  • 作者5歲時進入紐約華僑學校，從此正式開始學中文。起初他對新環境感到陌生又害怕，但也因此展開了長期而深刻的語言學習歷程。

  • 唐老師在作者第一天上課時以溫暖態度安撫他，讓他對中文產生興趣；查老師則以生動教學和文化融入課程，讓作者更愛上中文。

  • 疫情期間學校改為線上教學，老師仍持續用心指導；搬到英國後，作者沒有中斷學習，而是透過網路與不同老師及同學保持聯繫，持續精進中文。

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