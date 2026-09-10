沙子
回想數萬年前我可是岩石峭壁上一塊水晶，
皎潔的表面讓我在灰暗的石壁突出。
回想數萬年前我可是岩石峭壁上一塊水晶，
在溫柔輕撫的月光下與星星共舞。
在一個寧靜的夜晚大地突然劇烈搖晃，
岩石瘋狂地震動把昏睡的我四分五裂。
在這時，破碎的我墮入了無盡的深淵。
墜落千尺的我再也不是一塊完美的水晶，
我現在只是一粒粗糙細碎的小沙子。
埋入沙堆裡我再也不能從灰暗裡突出，
混入沙堆中我再也不能與散星共舞。
歲月流轉了千個秋，
如今我還是一粒小沙子。
歲月流轉了千個秋，
燦爛回憶已漸漸離去。
回想數萬年前我可是岩石峭壁上一塊水晶，
擁有著無數人未能得到的光。
回想數萬年前我可是岩石峭壁上一塊水晶，
擁有著星河燦爛的未來。
歲月流轉了萬個秋，
如今我還是一粒小沙子。
歲月流轉了萬個秋，
燦爛回憶已漸漸離去
如今我還有沒有機會，
混入星河與散星共舞？
如今我還有沒有機會，
成為石壁上的一塊水晶？
看，散星依然在夜空中起舞。
聽，風也為舞者頌起了歌。
也許，
在這宇宙裡，沙子只能沉默，
在黑暗的深淵裡繼續懷念，
懷念那石壁上皎潔的水晶⋯
詩中以「水晶」象徵曾經耀眼與純淨的存在，再以「沙子」象徵破碎、微小與被埋沒的狀態，形成強烈對比，呈現命運從高處跌落的過程。 反覆追憶數萬年前身為水晶、能在月光與星星間閃耀的片段，主要傳達深切的懷舊、失落與不甘，也讓讀者感受到時間流逝帶來的無力感。 結尾寫沙子只能在黑暗深淵裡懷念水晶，強調個體面對宇宙與時間時的渺小、孤寂與無法改變現狀的宿命感，同時留下淡淡的哀愁。
精華 FAQ
詩中以「水晶」象徵曾經耀眼與純淨的存在，再以「沙子」象徵破碎、微小與被埋沒的狀態，形成強烈對比，呈現命運從高處跌落的過程。
反覆追憶數萬年前身為水晶、能在月光與星星間閃耀的片段，主要傳達深切的懷舊、失落與不甘，也讓讀者感受到時間流逝帶來的無力感。
結尾寫沙子只能在黑暗深淵裡懷念水晶，強調個體面對宇宙與時間時的渺小、孤寂與無法改變現狀的宿命感，同時留下淡淡的哀愁。
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