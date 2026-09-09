咕咕國王有個全天下都知道的怪癖——他討厭吐司邊。

在國王眼裡，吐司邊又乾又硬，簡直是世界上最難吃的東西。於是他頒布了一道法令：「全國的吐司通通必須去邊！誰敢讓本王吃到一丁點吐司邊，就準備去坐大牢！」

國王這一聲令下，可苦壞了宮廷裡的麵包師傅們。每天吐司一出爐，廚房就跟打仗一樣，手忙腳亂地把四個焦黃的邊切掉，只敢把軟綿綿的「吐司心」送進宮裡。

日子久了，城堡後山被扔掉的吐司邊愈堆愈高，變成了一座小山丘。

被拋棄的吐司邊們終於忍無可忍。「我們有嚼勁又有香氣，憑什麼只能當垃圾？」帶頭的「吐司邊大將軍」氣憤地登高一呼：「兄弟們，站起來！讓國王看看我們的厲害！」

數以萬計的吐司邊響應號召，它們手拉著手，疊成一座堅固的「吐司長城」，把城堡大門塞得死死的。

這下可好！王國裡最熱門的草莓奶油蛋糕運不進來，連廚房要做下午茶的鮮奶與蜂蜜，通通被擋在城堡外。

國王肚子餓得「咕嚕、咕嚕」叫，氣得拍桌子摔東西，對著衛兵大聲吼叫。衛兵們被罵得縮成一團，可面對這座又高又硬的吐司長城，大家根本束手無策。

皇家廚房的小助手米米鬼點子特別多，他看著空蕩蕩的餐桌，摸摸自己咕嚕嚕叫的肚子：「再這樣鬧下去，國王只會天天發脾氣，連我也別想去買糖果了！」

他溜到後山長城邊，對著吐司邊大將軍招招手：「大將軍，硬碰硬不是辦法。交給我，我保證讓國王誇你們美味！」

米米抱走了一大捧吐司邊，飛快地跑回廚房。

他在熱鍋裡融化香濃的奶油，把吐司邊扔進去慢煎到金黃酥脆，最後趁熱撒上一層甜滋滋的糖粉——「咔嚓糖霜條」誕生了！

當米米端著盤子經過國王房門時，那股甜香讓國王忍不住流著口水跑出來，抓起一根就往嘴裡塞。

「咔嚓！」外酥內軟的口感在嘴裡炸開。國王感動得眼眶發紅：「太美味了！以後本國王每天早餐都要吃這個！」米米在一旁偷笑，絕口不提這就是國王最討厭的吐司邊。

吐司邊大將軍得知自己變成了熱門美食，高興地帶領部下拆掉長城，歡天喜地地回廚房報到。

沒想到，好日子才過了短短三天，廚房後門突然傳來一陣陣傷心的哭喊聲。

米米跑出去一看，只見原本受寵的「吐司心」們正集體坐在地上大哭，氣勢洶洶地抗議。「太不公平了！憑什麼現在大家都只搶著吃吐司邊？我們也要罷工！我們要發動『白吐司大反撲』！」

國王看著滿街鬧脾氣的白吐司，手裡的糖霜條差點掉了下來。

看來，我們的小廚師米米，又得開始思考下一道救援料理了。