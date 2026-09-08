今年夏天弟弟參加了足球錦標賽，每個月要踢三到四場比賽。記得第一場錦標賽前夕，隊友Heri的媽媽在隊友群裡發訊息問其他家長：「我們要不要給孩子們準備零食啊？」

媽媽沒有馬上回覆，可是過了很久，也不見其他家長回訊息，媽媽覺得群裡太冷場了，就回說：「我們會準備零食。」於是，她買好了小餅乾、混合堅果和牛肉乾，把這些零食帶到了球場。

比賽結束後，我們拉著一車零食來到弟弟球隊的帳篷裡，可是，隊員們一結束比賽，就各自離開了。看著滿滿一車零食，媽媽一下子犯了難。

機靈的弟弟馬上想出了辦法，他飛快地跑出去，到處尋找自己的隊友，把他們一個個找回來拿零食。剛才還不知道該怎麼處理這一大車零食的媽媽，馬上開心地忙碌起來。她一邊介紹，一邊把一包包零食分給大家。

其中有一種零食叫「Love, Corn」，媽媽告訴大家這是爆米花。可是，我一看，這袋子只有手掌那麼大，心想：這麼小的一袋，裡面最多也就裝兩三顆爆米花吧？

我自己拿起一包，拆開一看，發現裡面裝的根本不是爆米花，而是一粒粒玉米。玉米粒上撒著調味料，我嘗了一顆，發現它比普通玉米脆多了，我猜應該是炸過的。

我連忙糾正媽媽：「這不是爆米花，是玉米粒，很好吃！」媽媽聽了，不好意思地笑了。

除了弟弟的球隊，其他球隊裡也有弟弟的朋友，我們同樣把零食分給了他們。甚至連我們認識的家長也過來拿零食。

弟弟的朋友Ale的媽媽拿起一包巧克力，說：「Ale肯定喜歡吃這個。」接著，她又拿起一包綜合堅果說：「但是，我更希望他喜歡這個。」我和媽媽聽了，都高興地笑了。

沒過多久，弟弟又參加了第二場錦標賽。這場比賽中，他還進了一個球。我們去看比賽時，當然又帶來了一車零食。

這一次，我們有經驗了。比賽快結束的時候，就把小車推到隊員休息的帳篷下面，這樣，比賽一結束，隊員們還沒有各自散開，就可以直接過來拿零食。

零食是小朋友們的最愛。即使沒有上場的候補隊員，也會跑過來拿零食吃，那些剛剛踢完球的小朋友就更不用說了。上半場哨聲一響，他們就一起衝過來，把頭埋進零食車裡，翻找自己喜歡的零食。

不過，只有一位華裔男孩沒有跟大家一起爭搶。他對我們說：「我想等到我們贏了這場比賽，再來吃零食，這樣才有意義。」他的隊友們聽了，都笑了。

幾場比賽下來，我們儼然成了球隊的「零食供應站」。有一次，媽媽甚至忍不住疑惑地說：

「咦？那位最先發起給孩子們帶零食的家長，怎麼一次零食都沒帶啊？」我想，媽媽心裡一定已經有了答案——我們家的零食供應站，可能還要繼續營業下去！