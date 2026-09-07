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大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

蓮蓬

Wei Zhou（加州）
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小蓮蓬

窗口多

一個窗下一個窩

小蓮子

怕寂寞

爭先恐後把話說

胖的擠

瘦的挪

黑頭點點盼伯樂

捏一捏

摸一摸

誰大誰小謎面破

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洗車小子許偉聖 匠人精神打造車美王國

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1967年8月29日，出席第二屆亞洲報業會議的中華民國代表團啟程前往馬尼拉。代表團由聯合報發行人王惕吾（左）率領，團員包括國語日報社長洪炎秋（右）、經濟日報社長閻奉璋（中）、英文中國日報社長丁維棟（中後）等媒體人。（圖／聯合報系資料照）

想起洪炎秋

2026-09-03 02:00

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