冰箱是存放食物的「冰冷百寶箱」，它裡頭充滿著許多美味的秘密。在炎炎夏日的時候，我們正忙碌地走在一條預先設計好的「時間軌道」，疲倦地停下腳步，卻驚訝地發現冰箱裡有一群美食偽裝成的啦啦隊，為我們加油打氣。到底誰是啦啦隊的成員呢？一起來一探究竟吧！

在我們家，不論是早餐 、午餐或是晚餐，餐桌上最常見到的澱粉類之一是「蒸地瓜」，尤其是在夏天，蒸好的地瓜會放入冰箱保存，媽媽說那麼做可以使地瓜成為「抗性澱粉」，減少熱量。冰地瓜會成為夏日冰箱裡的秘密還有一個原因：天氣炎熱，偶爾會造成我食欲不振，但是在一頓餐點的最後，有從冰箱端出的黃色地瓜或紫色地瓜，加上清涼甘甜的湯汁，一塊兒進入我的嘴，只要我感受到冰涼，整個人的胃口大開，暑氣也飛到九霄雲外了。這個秘密為我帶來舒暢的心情。

我家夏日冰箱裡還有一個秘密，但是不常出現，那就是「我們自己製作的冬瓜檸檬冰棒」。以前阿公、阿嬤送我們一箱冬瓜茶磚，我們自己煮冬瓜茶，自己動手榨檸檬汁，自己將冬瓜檸檬倒入冰袋棒，最後自己把所有長十公分、寬五公分，高三公分的「夏日軟金礦」放入冷凍庫，將它們變成「夏日冰凍金礦」。甚至有一年夏天還到公園的市集賣冬瓜檸檬冰棒，非常受歡迎呢！

地瓜、冰棒都是夏日冰箱裡的秘密。我發現它們不只是啦啦隊，還是滅火消防員喔！當我們被酷熱的溫度強迫得心浮氣躁，心中燃起火苗時，什麼樣的食物可以進入身體後，澆熄那些燃燒在心中的火苗呢？解答出現了：把這個工作交給夏日冰箱裡的秘密吧！這些秘密會化身成食物幫助我們們更喜愛夏天，樂在其中。