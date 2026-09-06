我的名字是喬多美，今年十歲。我家裡有媽媽、爸爸、弟弟、我，還有一隻名字叫QQ的小狗。我喜歡跟家人一起玩遊戲和看電影。

我喜歡讀書，也喜歡畫畫，有時間的時候，我會在家裡讀書或寫功課。我最喜歡的動物是一隻小狼，因為我小時候有一隻小狼的毛絨玩具，從那時起，我就開始喜歡小狼。

我很喜歡運動，我會打棒球、網球和排球。我也喜歡彈鋼琴和吉他，因為我很喜歡音樂。在學校，我有好多朋友一起玩。

我很開心進入五年級，雖然我很怕考試，但我會努力好好學習。在五年級，我很期待可以去很多好玩的地方，比如科學營和「雷射對戰遊戲」，但是我也有一點難過，因為這是我最後一年在學園雙語小學，一年很快過去，我會想念我的朋友和老師。

蔡錦英（加州 ，學園雙語學校）

我的姓名是蔡錦英，我今年十歲，在學園雙語小學上五年級。我會說四種不同的語言，我可以說廣東話、中文、越南 話和英文。我最喜歡的飲料是珍珠奶茶、豆漿和泰國冰茶；我最喜歡的食物是壽司、餃子 和炒飯。

我們家有三個人：媽媽、爸爸和我，我們都喜歡吃壽司和拉麵。我們家沒有狗或貓，因為我的爸爸對貓過敏，但是我們有魚和海螺。我的好朋友是黃奕雅、范尚諭、龔圓圓、唐晴安，以及剛剛轉學走的許令諭

我的嗜好是讀書和游泳，我參加一個游泳班學游泳。另外我跟王艾莉、喬多美參加同一個閱讀書社，書社的名字是「劇情反轉社」（Plot Twist Society)。我目前正在讀《波西傑克森》，而我最喜歡的書是《失落之城守護者》。