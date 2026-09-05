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中國之旅

張海文（俄勒岡州，春和學園）
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暑假期間，媽媽帶著我和妹妹回中國遊玩。我們先去成都和外婆會合，一起參觀了三星堆、都江堰和熊貓谷。然後，我們跟著外婆回到了西安的外公外婆家。

在成都，我們先參觀了三星堆博物館。我看不懂那些古代文物，但是那個金面具還是讓我覺得很有趣。第二天，我們去熊貓谷遊玩，給我留下了很深的印象。

那天，我們從旅館坐了一個小時的計程車才到達熊貓谷。那裡遊客真多呀，簡直是人山人海，我被擠得特別難受。不過，當我看到幾隻大熊貓正在睡覺，還有兩隻紅熊貓正在爬樹時，心情一下子好多了。看著牠們可愛的樣子，我覺得特別開心。媽媽拍了很多照片，後來還給我買了一根烤香腸和一隻紅熊貓玩偶。我更加高興了。

吃過午飯，我們接著參觀了都江堰，看到了魚嘴堤壩。它把岷江一分為二，西側是外江，東側是內江。想到這麼偉大的水利工程竟然是在兩千五百年前修建的，我覺得真是太酷了！

在成都遊玩了五天後，我們乘坐高鐵來到了西安的外公外婆家。媽媽的好朋友麵包阿姨還特地從北京來西安看我們，她的兒子月月是我的好朋友，我們再次見面，都特別開心。

我和月月一起去剪了頭髮，還看了三場電影，分別是講恐龍故事的《汪汪隊》、消滅壞人的《蜘蛛俠》，以及八位神仙尋找琉璃燈的《八仙》，這些電影都特別好看。除了看電影，我和妹妹還在外婆家看了一部電視劇《功夫戰警》。

雖然這次在中國只有兩個星期，但是我經歷了很多有趣的事情，也見到了許多想念的人。這次中國之旅讓我非常開心，也給我留下了許多美好的回憶。我真希望寒假還能再回中國玩！

精華 FAQ

  • 作者先和媽媽、妹妹到成都與外婆會合，參觀了三星堆博物館、熊貓谷和都江堰，之後再搭高鐵前往西安的外公外婆家，完成整趟暑假旅行。

  • 雖然熊貓谷遊客很多，作者被擠得不太舒服，但看到大熊貓睡覺、紅熊貓爬樹後心情大好；媽媽還拍照並買烤香腸和玩偶，讓他更開心。

  • 作者認為這2週雖然短暫，卻玩得很豐富，既看了有趣景點，也見到想念的人，還看電影、剪頭髮，留下很多美好回憶，並期待寒假再回中國。

三星 恐龍

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