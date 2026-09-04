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中文之於我

Ella Cheung（Aragon High School）
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我從小就說中文，在一個中國家庭長大，在家說中文感覺很自然，因為那就是我第一語言，我跟我外婆、家人交流的方式也是我跟我的文化連接。因為我的父母希望我能保持說中文，所以他們把我送到了一個中文沉浸式教學學校，在那裡，我就繼續學習中文。

但是，因為我是學校裡不會說英文的學生，我就覺得自己很不合群，所以，我開始在課堂上從朋友身上學英文，希望可以更好地融入大家。可是，我慢慢長大以後，我愈來愈常說英文、愈來愈少說中文，最後完全不說中文了。

一開始，我覺得沒什麼大不了的。我在學校還在學習中文，父母也會跟我說中文。但是，我的外婆只會說中文，所以慢慢地，我們在餐桌上的對話變得愈來愈短，也愈來愈少。有很多我想說的話，但不知道怎麼說出來，外婆說的話，我也開始不能完全聽懂。我開始在自己的家裡感到格格不入。

有一天，爸爸決定帶我們和外婆一起去台灣和香港旅行。聽到這個消息的時候，我有一點猶豫，因為我覺得自己已經沒有以前那樣瞭解自己的文化。但是，每天都被語言和文化包圍的感覺很不一樣，我開始覺得自己屬於那裡。在旅行的兩個星期裡，我更努力去嘗試，也更勇敢地開口說中文，我能感覺到自己的中文在慢慢進步。

旅遊的最後幾天，我們和外婆的家人一起吃了一頓飯。大家一邊聊天，一邊倒茶、夾菜。剛開始的時候，我大多還是安靜地坐著，努力跟上大家的對話。這時，外婆靠過來，用中文跟我說了一句話。我開始在腦裡找合適的詞，把一句話拼出來。幾個月前，我可能只會點頭，或者用英文回答，但這次，我聽懂了她的話，也用中文回答了她。她對我笑了，那是我第一次不再覺得自己是個局外人，我不再需要猜她在說什麼，也不需要別人幫我翻譯。

晚餐繼續，我開始參加更多的對話。那時我就明白了，中文不只是用來溝通的，它更是一種連接。我和外婆的關係對我來說非常重要。從那次旅行以後，我開始更努力地學習中文。因為對我來說，這門語言不僅是學校裡的一門課，它是我和家人保持親近的方式，也是讓我為自己的文化感到驕傲的一部分。

精華 FAQ

  • 因為她出生在中國家庭，在家本來就說中文，父母也希望她保留這項能力，所以安排她進入中文沉浸式教學學校，讓她持續接觸並學習中文。

  • 她在學校因不會說英文而感到格格不入，於是開始努力學英文來融入同儕。長大後英文使用越來越多，中文就越來越少，最後幾乎完全不用。

  • 在兩地被語言和文化包圍的經驗，讓她重新感到自己屬於那裡。她也在旅途中勇敢開口說中文，最後成功和外婆對話，理解中文不只是溝通工具，更是家人與文化的連結。

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