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李曼婷（紐約，人力中心中文學校）
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我在小學就認識我的朋友了，我們一直是很好的朋友。有一次放假，我們約好一起出去玩，討論過後，我們決定去攀岩，因為另一位朋友想去試試看。

這是我第一次攀岩，我非常緊張，也非常害怕。當我站在攀岩牆下往上看的時候，我覺得牆非常高，心裡一直在想自己會不會爬不上去。我甚至有一點想放棄，因為我擔心自己會失敗。

可是，我的朋友一直在旁邊鼓勵我，她告訴我不要害怕，只要一步一步慢慢往上爬就可以了。當我開始攀爬的時候，我的手心都在出汗，心跳得很快，但每當我覺得自己爬不動的時候，我都會聽到朋友在下面大聲為我加油。正是因為她不斷地鼓勵我，我才有勇氣繼續往上爬。

快要到頂的時候，我發現自己已經沒有剛開始那麼害怕了，我開始相信自己可以做到，於是我用盡全力繼續往上爬。最後，我終於成功到達了頂端！那一刻，我感到非常開心，也為自己感到驕傲。我從來沒有想過自己能夠完成這件事。

下來的時候，我不但不害怕了，反而覺得攀岩非常有趣，我甚至馬上就想再挑戰一次。如果沒有朋友的幫助和鼓勵，我可能早就放棄了，也不會體驗到成功的快樂。這次經歷讓我明白了友誼的重要性。

有時候，我們可能會因為害怕而不敢嘗試新的事物，但是朋友的鼓勵能夠給我們勇氣，讓我們相信自己可以成功。真正的朋友會在你遇到困難的時候支持你、幫助你，而你也會在他們需要幫助的時候支持他們。

 

精華 FAQ

  • 他們在放假時約好一起出去玩，討論後決定去攀岩，因為另一位朋友想嘗試看看。這也是主角第一次接觸攀岩。

  • 主角一開始非常緊張和害怕，站在攀岩牆下覺得牆很高，擔心自己爬不上去，甚至一度想放棄，害怕自己會失敗。

  • 在朋友一路鼓勵下，主角逐漸建立信心，最終成功登頂，感到開心又驕傲，也明白朋友的支持能給人勇氣與成功的力量。

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