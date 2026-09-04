暑假裡，燕燕和爸媽一起去愛爾蘭旅遊。這天，他們從都柏林出發，到紐格萊奇和博因河谷一日遊。

在博因宮遊客中心，燕燕在一幅長畫卷前駐足。這是從公元前三千兩百年至公元一千六百年的世界遺跡時間表，最左邊的愛爾蘭紐格萊奇墓建於約公元前三千兩百年的新石器時代，埃及 吉薩大金字塔建於約公元前兩千六百年。其他還有中國秦始皇陵、英國巨石陣、印度 泰姬陵和柬埔寨吳哥窟等。秦始皇陵始建於公元前兩百四十六年，在世界上也非常著名，但是比紐格萊奇墓晚近三千年。

紐格萊奇墓是世界上最著名的通道墓，歷史超過五千年，集天文設計、巨石藝術與奇蹟工程於一身。通道墓是歐洲新石器時代一種巨石建築結構，由一條狹長的石造通道連接中央的墓室，整個結構外部再覆蓋大量的泥土或碎石，形成一個巨大的圓形土丘。愛爾蘭東部陸陸續續發現很多個這樣的土丘。

遊客跟在導遊後面，鑽過十九公尺長的狹窄通道，進入墓室。燕燕抬頭看去，嘩！墓室高達 六公尺，像一個圓形的甕。導遊說，這是用「疊澀拱頂」乾砌技術把砌出來的，完全不用灰泥。歷經五千多年風雨，依然嚴絲合縫，完全防水。墓室正前方、左側和右側，有三個凹進去的小空間，像是壁龕，考古學家在那裡發現石盆，石盆裡盛著骨灰。

紐格萊奇墓如此宏偉，但據說裡面發現的遺骸數量其實非常少，大約只有幾十個人的痕跡。這代表它不是用來埋葬普通大眾或整個家族的。二零二零年一項重大DNA研究發現，其中具主要地位的男性遺骸存在「近親通婚」的現象。這與古埃及法老類似，顯示當時存在一個精英階級，可能是神職人員或者擁有王權的人。他們透過內部通婚保持血統純正，只有他們被安葬於此。

每年冬至清晨，第一道陽光會穿過狹窄的通道，精準照亮整個墓室，史前人類竟有如此驚人的天文與工程造詣，燕燕目瞪口呆地看著導遊用燈光演示了這個過程。

土丘入口處、墓室內部以及土丘周邊環繞的近百塊巨石上，刻有大量複雜的螺旋形和弧形圖案，被譽為歐洲最傑出的史前巨石藝術。考古學家推測，這些圖案主要象徵太陽在天空中的軌跡，靈魂死後通往另一個世界的旅程，或是重生的循環。最著名的三股螺旋可能代表冬至、夏至與春秋分。

讀萬卷書不如行萬里路。燕燕喃喃自語：我不要做井底蛙，我想知道更多這麼有趣的知識。