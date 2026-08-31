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和黃蜂一起野餐

成讓（俄勒岡州，春和學園）
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上周日，我們邀請了我的好朋友Larry一家，到我們家附近的公園一起野餐。暑假裡，我們都忙著參加各種夏令營，雖然住得很近，也經常去公園玩，但是碰面的機會並不多。只有周日，我和Larry都有時間去公園，所以我們決定在周日一起野餐。

傍晚六點左右，我帶著姥姥、李爺爺、姊姊和妹妹先到了公園，十分鐘後，Larry和他的家人也來了。又過了一會兒，爸爸媽媽背著兩個包，拉著一輛小車，帶著野餐的食物來了。食物可真豐富，有切成三角形的西瓜、一大桶爆米花，還有烤雞腿等等。

食物一到，我們就高興地拿起食物，邊玩邊吃。公園裡的其他小朋友我們也都認識，他們看到我們在野餐，也跑過來一起玩，我們還熱情地把食物分給他們。大家一起開始了快樂的野餐。

可是，沒過多久，黃蜂也聞到了食物的香味，一窩蜂地飛了過來。於是，我們的野餐變成了「和黃蜂對戰」！

我和Larry爬上了公園旁邊的一個綠色木頭架子上，可是沒想到，兩隻黃蜂很快就朝我們飛了過來。我們連忙把爆米花塞進嘴裡，把裝爆米花的盤子扔到地上，然後趕緊往下撤退，總算躲過了那兩隻黃蜂。

再看看其他人是怎樣和黃蜂「作戰」的吧！Larry的三歲弟弟Lucas拿著一根小木棍，追著黃蜂到處打；三歲的妹妹則帶著食物，躲到離黃蜂遠遠的地方吃；大人們一邊吃東西，一邊用手趕黃蜂，可是黃蜂怎麼趕也趕不完。最後，我們只好拿一個盤子裝上一些食物，讓黃蜂自己去吃。這樣一來，黃蜂終於稍微安靜了一點。

雖然黃蜂很煩人，但是我們玩得還是非常開心。野餐以後，我們還玩了不少遊戲。我們這些八九歲的孩子一起踢足球，李爺爺當守門員。大人們圍著野餐桌開心地聊天，一些兩三歲的小朋友則在旁邊快樂地跑來跑去。整個公園裡都是一派熱鬧、歡樂的野餐景象。

我很喜歡這樣的野餐，因為既可以見到好朋友Larry，又可以吃到好吃的食物。這天的西瓜最先被大家吃完了，看來，西瓜是最受大家喜愛的食物了！

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