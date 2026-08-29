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網路成癮

黃容婷（紐約，人力中心中文學校）
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網路成癮對兒童非常有害。隨著科技和社交媒體的快速發展，網路已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分，這種情況一直發生在年輕一代身上。

兒童網路成癮會導致學習成績和課堂注意力降低。隨著網路進入我們的生活，我們慢慢被拉入潮流的螺旋式上升和對人氣的無盡追求。

我認為，那些不沉迷於社交媒體的人可以過上更充實的生活，享受日常體驗和快樂；而那些沉浸在螢幕的人，則無法停止追逐「厄運卷」帶來的多巴胺激增，以及來自社交媒體帖子的小讚和愛心。

網路成癮是毀掉生活的最糟糕的方式之一，這就是為什麼應該避免這件事。我們應該僅在必要時使用電子設備，這在你和網路成癮之間設置了障礙。隨著時間的推移，你將體驗到生活的幸福和快樂。

林紫玥（紐約，人力中心中文學校）

「網癮」是人一直想上網，控制不了自己。

很多學生喜歡玩手機和電腦，他們常常花很多時間玩遊戲和看電視。有的人每天都上網很久，也會忘記吃飯和睡覺。他們不想學習，也不想做作業。這會影響他們的成績，讓他們在學校表現變差。

長時間上網也會讓眼睛變差，還會讓身體變得不健康。有些人晚上還在玩手機，所以睡得很晚，第二天沒有精神。還有的人為了網癮不和家人說話，也不出去和朋友見面，只是一個人看手機或玩遊戲，這樣會讓他們變得不健康。

為了減少網癮，我們應該少用手機，多做運動，多出去走一走、跟朋友聊天。家長和老師也要幫助學生控制網癮時間。只有學會自己控制，我們才能健康生活、認真學習，過更好的生活。

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