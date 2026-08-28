自從八年級起，我就有賺錢跟工作的想法，所以八年級下學期，我就開始利用我的中文能力，在線上當家教老師。我剛開始的工作，是教一個會講中文的非洲小男孩基本九九乘法。後來我又找到更多學生，有的是用中文教數學，也有練習中文閱讀或對話的；還有一位在紐約創辦中文學坊的媽媽，請我主持她的美西網路讀書會。這個工作是我最穩定、做最久，並且也是最賺錢的工作。

接下來，我有一位高中學姐在附近的診所做義工，她告訴我這是非常寶貴的經歷。因此，九年級的冬天，我就投了履歷去應徵這個機會。這個診所蠻特別的，專門做義診，服務社會上沒有保險的貧困人口。很幸運的，我申請到了，所以現在每兩個禮拜都會去做六小時的義診。在這個診所，我需要問病人的病史，測量他們的身高、體重、心律，以及報告病人的情況給護士和醫師聽。

夏天時我也做別的工作。我媽媽有個朋友是疼痛科醫師，在華人區開診所，因為我有義診中心的經驗，又懂中文，所以他就讓我在這裡每星期打工兩天。這位醫師對我很好，看病的時候都會讓我在旁邊觀察或幫忙。我學到了蠻多關於脊椎的知識，而且還有幫醫師設置打針需要的器材，在打針的時候幫忙拿藥瓶。其他的時候就整理病歷、把資料輸入電腦，以及打電話給病人確定預約的時間。

暑假我不在疼痛科診所上班時，就去附近的老人日間照護中心義務幫忙。在那裡，我通常待在復健部，幫華人長者做熱敷和蠟療。雖然做的事有點無聊，但跟老人聊天蠻開心，而且那裡的護士小姐們都很友善。

以我現在十六歲的年紀，我覺得我已經有不少工作資歷。雖然以上其中兩個是義工，但是在體驗時還是學到了許多。不過，我現在的目標變成了下個學年努力調整時間，申請去學校旁邊的Trader Joe’s 超市打工。雖然未必能成功，但是我還是想要爭取一下，希望可以得到更多不同的工作經驗。