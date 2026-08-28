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鼻血、爸爸和ChatGPT

鄧維元 （ Fairmont Preparatory Academy高中）
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上個禮拜我跟我的家人去丹佛看吉他演奏會，那個是爸爸認為很出名的演奏家，但是我不是吉他迷，根本沒有興趣。

凌晨一點鐘，我在飯店洗完澡，覺得我的鼻子裡有怪怪的感覺，所以我對著鏡子看，發現我又流鼻血了。在日常生活中，我常常流鼻血，就在剛剛九點鐘我有流一次，所以我很有經驗，這已經是見怪不怪。我很快地把衛生紙塞在鼻孔裡，然後坐在馬桶上看手機。我知道我應該捏鼻翼，但是我又懶又要滑手機，所以不積極去處理流鼻血的問題。二十分鐘後，我確認看看血停了沒，卻發現鼻血還在流，但我還是不理會它，繼續坐回馬桶看手機。我用了三捲衛生紙，還不能止血。

一個小時後，另外一邊鼻孔也流血了。我的血從鼻子流到喉嚨，我感到不舒服，所以我把血吐了出來。過了兩個小時，我緊張地問Chat GPT，我應該怎麼辦，因為鼻血流了很久。它建議我應該去醫院，但是我知道我去不了，因為媽媽爸爸不會讓我去，他們認為因為流鼻血去醫院太誇張。雖然爸爸是醫生，但我不聽他給我的勸告，因為他的建議跟Google和Chat GPT不同。我發現我更相信Google和Chat GPT，根據Google和Chat GPT，它們建議我坐起來，身體向前傾，用手捏住鼻翼和冰敷鼻子或臉頰 。爸爸只建議我躺下來，我覺得這不是對的方法。

三個小時後，我感覺很累，因為已經凌晨四點。我再塞了一些衛生紙在鼻孔裡，然後躺在床上，不知不覺昏昏睡去了。我沒完全聽Chat GPT的方法，特別是去醫院，因為我處理這些流鼻血問題很多次了，這一次沒有嚴重到要進醫院。我也把毛巾放在我的旁邊，以防需要用到。我醒來以後，發現血停了。

第二天，在媽媽的建議下，我上Amazon買了三十塊錢的「Nampons」，這個產品有一個成分可以令血栓形成，可以阻止鼻血流動。我希望我下一次流鼻血可以用它來幫忙我止血。

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