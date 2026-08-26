夏日的陽光透過樹葉縫隙灑在小河邊綠茵茵的草地上，形成一片斑駁的光影。小花貓和小花狗在草地上玩踢花皮球，他們玩得很開心。

小刺蝟學會了翻筋斗，可高興啦，他蹦蹦跳跳來到小河邊。小刺蝟看見小花貓和小花狗在玩踢花皮球，就把身子蜷縮成圓球，腳「啪」一蹬，身子就「滴溜溜」向花皮球滾過去。小刺蝟身上的尖刺「哢嚓」一下刺進了花皮球，花皮球被紮破了。

玩得正高興的小花貓和小花狗，見花皮球被小刺蝟紮破了，十分生氣，質問他為什麼要這麼做。小刺蝟卻滿不在乎地伸直身子，哈哈大笑起來：「你們看，我翻的筋斗多漂亮！」

小花貓對小花狗說：「小刺蝟翻的筋斗再好，不做好事也不受歡迎，走，我們到別處玩去，不和他在一起！」

小刺蝟見到誰都要表演一番翻筋斗，他還用尖刺去刺小夥伴。沒幾天，小花貓、小花狗、小熊、小鹿都很討厭他，不再和他做朋友。小刺蝟失去了朋友，十分苦惱，整天唉聲嘆氣。刺蝟媽媽知道後批評了小刺蝟，對他說：「你調皮搗蛋時覺得很得意，如今被孤立後就覺得很失落。你做錯了事情，就應該向小夥伴們道歉。」

小刺蝟去向小夥伴們承認錯誤，保證今後不再用翻筋斗做壞事。小夥伴們見小刺蝟真心誠意認錯，都原諒了他。

一天，小花貓和小花狗在山坡上採野花，突然，從草叢中躥出一條毒蛇，凶狠地向他們撲去。小刺蝟看見情況危急，急忙蜷縮身子，「滴溜溜」翻起筋斗，直向毒蛇滾過去。

小刺蝟「刷刷刷」在毒蛇身上滾過去，又「刷刷刷」在毒蛇身上滾過來。毒蛇被刺得直搖尾巴，急忙逃到洞裡躲了起來，再也不敢出來了。

小花貓和小花狗得救了，都誇小刺蝟的筋斗翻得漂亮，把毒蛇打敗了。他們採來一束美麗的鮮花，送給勇敢的小刺蝟，感謝他的見義勇為。

我們應該容忍別人的缺點錯誤，千萬不能放任自己的缺點錯誤。