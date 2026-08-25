為了觀看在休士頓舉行的一場世界盃足球賽，爸爸媽媽帶著我和妹妹從波特蘭乘飛機來到了休士頓。

這場比賽是葡萄牙隊對陣剛果隊，而我此行最大的願望，就是親眼觀看C羅踢球。

比賽中午十二點開始。我穿著C羅的七號紅色球衣，上午九點就興奮地出發了。我們先乘坐Uber到達公車站，再換乘公車前往球場。

剛一下車，我就看見一大群身穿葡萄牙隊球衣的球迷，我們跟著人群一起走向球場。放眼望去，看台上幾乎成了葡萄牙球迷的海洋。我覺得：球場中百分之九十五是葡萄牙的球迷，只有百分之五是剛果的球迷，而葡萄牙球迷中有百分之九十九點五是C羅的粉絲。

比賽開始後，現場氣氛十分熱烈。第六分鐘，葡萄牙隊的Vitinha將球傳到前場，C羅一個巧妙的假動作吸引了防守隊員的注意，讓對方誤以為他要頭球攻門。沒想到，他卻把機會讓給了隊友João Neves。只見João Neves高高躍起，一記頭球破門得分！葡萄牙隊在第七分鐘便取得了一比零的領先。

不過，剛果隊並沒有放棄。上半場臨近結束時，他們同樣利用一次頭球機會攻破球門，將比分扳成一比一。

下半場雙方雖然都創造了一些機會，但始終沒能再次取得進球。最終，比賽以一比一握手言和。

比賽結束後，一些剛果隊球迷朝著C羅高喊：「梅西！梅西！」然而，C羅並沒有生氣，只是微笑著拍了拍手，隨後瀟灑地離開了球場。

我覺得葡萄牙這場球踢得並不好，他們需要調整一下戰術。後來，在對陣烏茲別克斯坦的比賽中，葡萄牙隊以五比零大勝對手，看來他們確實進行了有效的調整。

看完比賽後，我們還去了世界盃紀念品商店。我先看中了一件黑色外套，可惜沒有適合小朋友穿的尺碼；接著又試穿了一件白色翻領短袖，結果還是太大。最後，我只好買了一頂黑色世界杯帽子，加上消費稅，一共花了五十美元呢！

沒想到，當我坐飛機返回波特蘭時，在機場的一家商店裡發現了一頂白色世界盃帽子，比我買的那頂好看多了。那一刻，我心裡有一點點後悔。不過轉念一想，能夠親臨現場觀看世界盃比賽，已經是一件非常幸運和開心的事了，至於帽子，也就沒那麼重要了。爸爸還答應給我買一個足球呢！

我會好好練習足球，我也希望葡萄牙隊贏得世界盃！