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演講能力的重要性

葉宇安（加州）
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公眾演講和領導能力，能夠提升你未來職業和個人發展。它們可以幫助你建立自信，讓你能有效地分享想法和說服他人，培養隨機應變的能力，並與他人進行即時討論和辯論。

這些基礎溝通技巧可以培養你成為一名優秀領導者，因為你必須能夠有效地傳達你的想法，並讓你的團隊圍繞共同目標團結起來。如果你知道某個問題的答案卻無法解釋，那麼這種知識就不能發揮作用，而且會讓別人難以理解你。

演講能力是我們所有人都需要提高的重要領域，尤其是在當前，非面對面交流方式日益普及，改變了我們與周圍人互動方式的背景下。新技術讓人們可以更方便地依靠人工智慧隔著螢幕表達自己，但當需要在公開場合發言時，過度依賴這些工具，便可能削弱他們在現場、有條理地表達自己的能力。

從個人角度來看，人工智慧無法展現你的感受，因此你不能指望它來表達你的情緒、想法和觀點。因此，懂得如何有效溝通對於建立良好的人際關係和分享想法至關重要。

此外，能夠在同齡人面前發言，可以幫助你說清楚自己知道什麼，更重要的是，也能幫助你表達自己還不明白的地方。這樣，你就可以提出更好的問題，並更有重點地學習。在團隊合作中，如果你善於溝通，就能傾聽他人的想法，並形成一個能夠代表團隊的共同立場。這樣一來，你就可以在提出小組想法時擔任領導角色，因為你的同伴會覺得他們的想法聲音被聽見，觀點得到體現。

最終，隨著科技的進步，許多人忽視了有效的公開演講能力，但這卻是一項至關重要的技能，它能讓你脫穎而出，也能在你不斷學習和成長的過程中使你終身受益。

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