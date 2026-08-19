在海底深處，住著四隻圓滾滾的河豚：橘紅色的皮皮、粉紅色的糖糖、深藍色的藍寶，還有全身火紅的小紅。牠們是形影不離的好朋友，平常最喜歡聚在一起，比賽誰能把身體鼓得最大。皮皮的體型最大，每次鼓起肚子，都像一顆圓滾滾的大氣球；糖糖很愛漂亮，總把身上的小刺整理得乾乾淨淨；藍寶遇到事情總是先觀察、再思考；小紅則是個十足的大胃王，腦袋只想著下一餐要吃什麼。

這天早晨，皮皮提議大家一起去找早餐，四隻河豚便開開心心地出發了。游著游著，牠們突然發現前方的沙地裡，半埋著一個巨大的金屬圓筒。圓筒表面覆蓋著些許沙粒和海藻，一盞白色的小燈正微弱地閃爍著，彷彿快熄滅。

皮皮一看見陌生的東西，身上的尖刺全都豎起。「這是什麼東西？怎麼會跑到我們的家來？」藍寶小心地游近觀察，發現外殼雖然沒有破損，但底部的燈光愈來愈暗，還不時發出微弱的電子聲。藍寶說：「這應該是人類放在海裡的探測器，但看起來好像出了問題。」

糖糖望著那忽明忽暗的燈，小聲說：「它是不是在求救？」藍寶點點頭。「如果一直沒有人幫忙，它可能就再也回不了海面了。」聽了這句話，皮皮慢慢收起身上的尖刺。四隻河豚圍著探測器轉了一圈，卻又同時停了下來。牠們沒有手，也沒有工具，該怎麼幫忙呢？

大家想了好一會兒，都沒有想到辦法。這時，藍寶忽然發現探測器外殼上有四個大小相同的圓形記號，而且排列得十分整齊。

糖糖靈機一動，笑著說：「我們的身體，不也是圓圓的嗎？」藍寶立刻明白了糖糖的意思，開始指揮大家站好位置。皮皮負責中間，小紅和糖糖站在兩側，藍寶則不斷調整大家的位置。

四隻河豚慢慢靠近探測器，讓圓滾滾的身體正好對準那些圓形記號。

突然，探測器發出一聲清脆的電子音。「嗶！系統重新啟動。」原本微弱的白色燈光瞬間亮了起來，接著變成溫暖的藍光。探測器輕輕震動了一下，緩緩離開沙地，朝著海面慢慢升去，不久便消失在明亮的海水中。

「成功了！」糖糖開心得轉了一圈，小紅高興得吐出一串大泡泡，皮皮不好意思地摸摸自己的肚子說：「原來不是每件事都要用力氣解決。」藍寶笑著回答：「多觀察、多想一想，有時候就能找到更好的方法。」

回家的路上，四隻河豚一路說說笑笑。牠們依然喜歡一起鼓起圓滾滾的身體玩遊戲，但只要珊瑚礁裡有誰需要幫忙，四隻河豚總會第一時間游過去。牠們也慢慢明白，真正值得驕傲的，不是誰鼓得最大，而是願意一起動腦、合作，把困難變成任務。